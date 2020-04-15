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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Благодаря средствам медзащиты в аэропортах Литвы возросли грузопотоки
В трёх аэропортах Литвы в этом году заметно возрос грузопоток - в первом квартале он увеличился на 17% до 4,5 тыс. тонн.
По словам главы Отдела авиационных услуг компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Ауримаса Стиклюнача, грузопоток увеличился из-за доставок средств медицинской защиты - их уже доставлено около 450 тонн.
Больше всего грузов обслужил Вильнюсский аэропорт – 3,7 тыс. тонн (на 20% больше). Каунасский аэропорт обслужил 802,3 тонны (на 4% больше), аэропорт Паланги - 0,9 тонны (на 30% больше).
Только в марте грузопоток вырос на 13% до 1,6 тыс. тонн.
Примечательно, что в этой информации агентства BNS (как на литовском, так и на русском языках) нет упоминания о том, из каких стран в Литву доставляются средства медицинской защиты. Впрочем, многие литовские СМИ почему-то стараются избегать конкретики в данных случаях.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, аэропорты, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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