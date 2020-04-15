Лукашенко заявил, что в условиях пандемии цена на газ должна быть более гибкой 🔊 Воспроизвести Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Михаил Метцель/ТАСС



Президент Белоруссии отметил, что такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости, сообщает



Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки и в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, цена на природный газ должна быть более гибкой. Об этом он заявил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Президент Белоруссии отметил, что такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости, сообщает ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки и в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, цена на природный газ должна быть более гибкой. Об этом он заявил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. "В первую очередь это касается цен и расчетов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей", - подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.



Лукашенко также отметил, что страны вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. "Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза", - заявил глава государства. Он в этой части обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть этот вопрос.



9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что Минск инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. Ранее Лукашенко заявил, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. куб. м, а не $127 за 1 тыс. куб. м, как было обговорено ранее. 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но если соглашение подписано, оно должно исполняться.



Финпомощь в рамках ЕАЭС



Деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и Евразийского банка развития в условиях пандемии должны быть адаптированы под актуальные нужды экономики, вопросы оказания финансовой помощи должны решаться оперативно, добавил Лукашенко.



"Нужно создать универсальные и гибкие инструменты поддержки секторов, наиболее пострадавших от снижения экономической активности. Фонду [ЕФСР] надо поставить задачу и дать право оперативно принимать решения об упрощенном порядке предоставления помощи. Кстати, все международные финансовые организации это уже сделали. В том числе МВФ", - отметил Лукашенко.



Белорусский лидер считает, что в качестве финансовой помощи могут выступать "суверенные займы, стабилизационные кредиты, грантовые средства на поддержку здравоохранения". "При этом Евразийский банк мог бы также поддержать своих заемщиков из наших стран путем реструктуризации долгов по реализуемым проектам, предоставления льготного финансирования по точечным вопросам, проработки дополнительных механизмов оперативного реагирования", - считает президент Белоруссии.



Борьба с пандемией



Лукашенко также призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии коронавируса нового типа.



"Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше", - заявил президент Белоруссии.



Лукашенко сказал, что если не объединить усилия сегодня, то завтра страны ЕАЭС будут восстанавливать нарушенные экономические связи, "и на это уйдет много времени, денег и труда". Он констатировал, что коронавирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в работу рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьезно влияет на положение дел в нефтяной сфере. "Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы", - сказал Лукашенко. В этой связи, по его словам, "эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха". "В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями", - подчеркнул белорусский лидер.



Он сообщил, что Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным, однако они не охватывают всего комплекса необходимых действий, чтобы максимально использовать имеющийся потенциал ЕАЭС. "При этом у каждого из нас [стран - членов ЕАЭС] уже применяются доказавшие свою эффективность практики по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей и поддержке национальных экономик", - отметил глава республики.



Лукашенко также сказал, что в Белоруссии принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения любых инфекций. "Хочу вас заверить, что в Республике Беларусь принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций. Они полностью соответствуют требованиям и нормам ВОЗ", - подчеркнул президент. Он отметил, что несмотря на то, что Белоруссия не закрыла границу, в отношении всех въезжающих проводятся мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с коронавирусом в республике постоянно отслеживается и доводится до общественности, подчеркнул Лукашенко. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, цена, поставки, карантин, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 145 раз Комментарии