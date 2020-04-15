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В Литве установлен ещё 21 случай коронавируса, общее число – 1091



В Литве за последние сутки установлен ещё 21 случай коронавируса, общее число заразившихся этой инфекцией составило 1091, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

Минздрав также информировал, что выздоровело 138 человек.

За сутки проверено 1987 проб, непроверенных проб осталось 547. В общей сложности в стране уже сделано 44677 тестов на коронавирус.

В Литве от коронавируса умерло 29 человек.

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Правительство Литвы в среду обсудит, разрешить ли возобновить деятельность некоторым видам бизнеса. Если решение будет принято, то возобновить работу смогут промтоварные магазины, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, предприятия бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы.
Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сообщил, что предлагается разрешить деятельность магазинов промтоваров, поставщикам бытовых услуг и услуг по ремонту, если у них есть отдельный вход с улицы и возможность регулировать потоки клиентов так, чтобы одновременно обслуживать одного клиента. Предприятия должны будут соблюдать все установленные требования к безопасности.

Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис сообщил BNS, что ещё не смогут возобновить работу салоны красоты, уличные кафе, спортклубы. Они смогут возобновить работу позже.

По словам М. Скуодиса, если кабмин в среду утвердит, то новые условия могут вступить в силу сразу.

Карантин из-за коронавируса в Литве был введён 16 марта и действует до 27 апреля включительно.
BNS
Категории: экономика, общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 15 апреля, 09:03

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