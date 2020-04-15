В Литве установлен ещё 21 случай коронавируса, общее число – 1091 🔊 Воспроизвести



В Литве за последние сутки установлен ещё 21 случай коронавируса, общее число заразившихся этой инфекцией составило 1091, сообщило в среду Министерство здравоохранения.



Минздрав также информировал, что выздоровело 138 человек.



За сутки проверено 1987 проб, непроверенных проб осталось 547. В общей сложности в стране уже сделано 44677 тестов на коронавирус.



В Литве от коронавируса умерло 29 человек.



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Правительство Литвы в среду обсудит, разрешить ли возобновить деятельность некоторым видам бизнеса. Если решение будет принято, то возобновить работу смогут промтоварные магазины, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, предприятия бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы. В Литве за последние сутки установлен ещё 21 случай коронавируса, общее число заразившихся этой инфекцией составило 1091, сообщило в среду Министерство здравоохранения.Минздрав также информировал, что выздоровело 138 человек.За сутки проверено 1987 проб, непроверенных проб осталось 547. В общей сложности в стране уже сделано 44677 тестов на коронавирус.В Литве от коронавируса умерло 29 человек.* * *Правительство Литвы в среду обсудит, разрешить ли возобновить деятельность некоторым видам бизнеса. Если решение будет принято, то возобновить работу смогут промтоварные магазины, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, предприятия бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы. Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сообщил, что предлагается разрешить деятельность магазинов промтоваров, поставщикам бытовых услуг и услуг по ремонту, если у них есть отдельный вход с улицы и возможность регулировать потоки клиентов так, чтобы одновременно обслуживать одного клиента. Предприятия должны будут соблюдать все установленные требования к безопасности.



Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис сообщил BNS, что ещё не смогут возобновить работу салоны красоты, уличные кафе, спортклубы. Они смогут возобновить работу позже.



По словам М. Скуодиса, если кабмин в среду утвердит, то новые условия могут вступить в силу сразу.



Карантин из-за коронавируса в Литве был введён 16 марта и действует до 27 апреля включительно. BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии