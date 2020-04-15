Генерал-майора СБУ обвинили в шпионаже на Россию 🔊 Воспроизвести СБУ Image caption СБУ обнародовало фотографию задержания Шайтанова



Украинские спецслужбы сообщают, что разоблачили генерал-майора СБУ как российского агента, который, по их утверждению, готовил террористические акты на Украине, сообщает



Контрразведка Службы безопасности Украины заявила, что провела спецоперацию, в результате которой был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его обвиняют в государственной измене и совершении террористических актов: в частности, он, якобы, готовил убийство на Украине Адама Осмаева, которого в России подозревают в подготовке покушения на Владимира Путина. Украинские спецслужбы сообщают, что разоблачили генерал-майора СБУ как российского агента, который, по их утверждению, готовил террористические акты на Украине, сообщает ВВС Контрразведка Службы безопасности Украины заявила, что провела спецоперацию, в результате которой был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его обвиняют в государственной измене и совершении террористических актов: в частности, он, якобы, готовил убийство на Украине Адама Осмаева, которого в России подозревают в подготовке покушения на Владимира Путина.



"СБУ собрала достаточно доказательств, которые убедительно свидетельствуют, что генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают материалы дела, среди которых - аудио- и видеозаписи", - заявили в СБУ.



Валерия Шайтанова уже задержали.



Псевдоним "Бобыль"



В ведомстве говорят, что это "важнейшее разоблачение" за всю историю независимой Украины.



УНІАН Image caption Адам Осмаев на акции у посольства России в Киеве, 2016 г.



Как следует из материалов уголовного дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, якобы поддерживал агентурную связь с "полковником ФСБ Игорем Егоровым" и использовал для этого псевдоним "Бобыль".



Как утверждает СБУ, в распоряжении следствия есть доказательства, что по заданию российских спецслужб генерал-майор планировал террористические акты на Украине.



За это представитель ФСБ якобы гарантировал ему вознаграждение в 200 тыс долларов США и паспорт гражданина России.



По версии следствия, Шайтанов собирал и передавал российской стороне данные о тайных операциях в зоне силовой операции украинских сил в Донецкой и Луганской областях и предоставил много другой секретной информации.



СБУ также обнародовала аудиозаписи разговоров, которые, по ее заявлению, доказывают преступную деятельность генерал-майора.



Представители российских силовых ведомств не давали комментариев в связи с задержанием Шайтанова.



Русская служба Би-би-си направила запрос в ФСБ с просьбой прокомментировать данные украинских спецслужб, ответ пока не получен. В 2017 году на Адама Осмаева было совершено покушение, в результате которого он был тяжело ранен, а затем, уже во время второго покушения, погибла его жена Амина Окуева."СБУ собрала достаточно доказательств, которые убедительно свидетельствуют, что генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают материалы дела, среди которых - аудио- и видеозаписи", - заявили в СБУ.Валерия Шайтанова уже задержали.В ведомстве говорят, что это "важнейшее разоблачение" за всю историю независимой Украины.Как следует из материалов уголовного дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, якобы поддерживал агентурную связь с "полковником ФСБ Игорем Егоровым" и использовал для этого псевдоним "Бобыль".Как утверждает СБУ, в распоряжении следствия есть доказательства, что по заданию российских спецслужб генерал-майор планировал террористические акты на Украине.За это представитель ФСБ якобы гарантировал ему вознаграждение в 200 тыс долларов США и паспорт гражданина России.По версии следствия, Шайтанов собирал и передавал российской стороне данные о тайных операциях в зоне силовой операции украинских сил в Донецкой и Луганской областях и предоставил много другой секретной информации.СБУ также обнародовала аудиозаписи разговоров, которые, по ее заявлению, доказывают преступную деятельность генерал-майора.Представители российских силовых ведомств не давали комментариев в связи с задержанием Шайтанова.Русская служба Би-би-си направила запрос в ФСБ с просьбой прокомментировать данные украинских спецслужб, ответ пока не получен. bbc.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, СБУ, шпион, задержание География: Украина — статья прочитана 186 раз Комментарии