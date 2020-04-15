Губернатор Нью-Йорка отказался подчиниться Трампу в борьбе с коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото: Office of Governor Andrew M. Cuomo / AP



Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиниться президенту США Дональду Трампу и не стал выполнять его указ по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала CNN, сообщает



«Если Трамп прикажет мне [отменить карантин и] открыть штат таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа, я этого не сделаю», — подчеркнул губернатор.



По его словам, подобное решение Трампа «диктаторское» и «грозит внести раскол». Куомо подчеркнул, что карантин нельзя отменить просто так: снятие санитарных ограничений, в том числе с бизнеса, потребует нескольких месяцев.



Так губернатор Нью-Йорка ответил на требование Трампа о предоставлении ему абсолютных полномочий на отмену карантина в США. Как отметил глава государства во время ежедневного пресс-брифинга по вопросам коронавируса, «именно президент отдает приказы».



По последним данным, в США более 587 тысяч зараженных коронавирусом. 23,7 тысячи человек погибли, а 32,4 вылечились. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиниться президенту США Дональду Трампу и не стал выполнять его указ по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала CNN, сообщает ЛЕНТА «Если Трамп прикажет мне [отменить карантин и] открыть штат таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа, я этого не сделаю», — подчеркнул губернатор.По его словам, подобное решение Трампа «диктаторское» и «грозит внести раскол». Куомо подчеркнул, что карантин нельзя отменить просто так: снятие санитарных ограничений, в том числе с бизнеса, потребует нескольких месяцев.Так губернатор Нью-Йорка ответил на требование Трампа о предоставлении ему абсолютных полномочий на отмену карантина в США. Как отметил глава государства во время ежедневного пресс-брифинга по вопросам коронавируса, «именно президент отдает приказы».По последним данным, в США более 587 тысяч зараженных коронавирусом. 23,7 тысячи человек погибли, а 32,4 вылечились. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк. lenta.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: США, Нью-Йорк, губернатор, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 162 раза Комментарии