|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Губернатор Нью-Йорка отказался подчиниться Трампу в борьбе с коронавирусом
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиниться президенту США Дональду Трампу и не стал выполнять его указ по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала CNN, сообщает ЛЕНТА.
«Если Трамп прикажет мне [отменить карантин и] открыть штат таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа, я этого не сделаю», — подчеркнул губернатор.
По его словам, подобное решение Трампа «диктаторское» и «грозит внести раскол». Куомо подчеркнул, что карантин нельзя отменить просто так: снятие санитарных ограничений, в том числе с бизнеса, потребует нескольких месяцев.
Так губернатор Нью-Йорка ответил на требование Трампа о предоставлении ему абсолютных полномочий на отмену карантина в США. Как отметил глава государства во время ежедневного пресс-брифинга по вопросам коронавируса, «именно президент отдает приказы».
По последним данным, в США более 587 тысяч зараженных коронавирусом. 23,7 тысячи человек погибли, а 32,4 вылечились. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк.
lenta.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: США, Нью-Йорк, губернатор, контроль, карантин, распространение, коронавирус
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|