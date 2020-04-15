Министры обороны стран НАТО обсудят борьбу с дезинформацией о COVID-19 🔊 Воспроизвести Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон



Посол США в НАТО заявила, что Альянс готов помогать своим членам «группами поддержки» для борьбы с гибридными информационными угрозами, сообщает



Борьба с дезинформацией, связанной с распространением пандемии COVID-19, будет одной из центральных тем телеконференции министров обороны стран НАТО, намеченной на 15 апреля. Об этом на брифинге во вторник сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По словам генсека НАТО, в Альянсе наблюдают за тем, как «государственные и негосударственные субъекты пытаются использовать эту пандемию для распространения ложных и вредных высказываний в попытке нас разделить». Посол США в НАТО заявила, что Альянс готов помогать своим членам «группами поддержки» для борьбы с гибридными информационными угрозами, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Борьба с дезинформацией, связанной с распространением пандемии COVID-19, будет одной из центральных тем телеконференции министров обороны стран НАТО, намеченной на 15 апреля. Об этом на брифинге во вторник сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.По словам генсека НАТО, в Альянсе наблюдают за тем, как «государственные и негосударственные субъекты пытаются использовать эту пандемию для распространения ложных и вредных высказываний в попытке нас разделить».



О борьбе сил Альянса с дезинформацией сообщила во вторник и посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон. Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки о том, как НАТО реагирует на гибридные информационные угрозы, связанные с COVID-19, она заявила, что Альянс «обеспокоен дезинформацией, которую Россия и Китай продвигают по поводу того, как все это началось».



«Никто не думал, что наши противники будут пытаться сеять раздор в такое время, но они это делают... Они распространяют ложные сообщения о том, что этот вирус возник либо в Европе, либо в Соединенных Штатах в зависимости от того, какое издание выступает проводником дезинформации. Все это абсолютная неправда, и мы пытаемся ответить на дезинформацию фактами. Эти действия являются частью гибридной кибервойны, которую мы постоянно видим в отношении НАТО, попыток посеять не только недовольство, но и пытаться дискредитировать наших лидеров в то время, когда наши общества должны обращаться к руководству за защитой и помощью, которые им нужны», - полагает Кей Бэйли Хатчисон.



Посол США в НАТО также сообщила, что НАТО располагает «группами поддержки в борьбе с гибридными угрозами», которые могут быть отправлены в страны, переживающие информационные атаки, в частности, со стороны России: «Кампания дезинформации в отношении Северной Македонии и других стран на Западных Балканах продолжается в течение длительного времени, потому что Россия, в частности, действительно пыталась удержать Северную Македонию от стремления стать членом НАТО. И когда вступление уже состоялось, она продолжала проталкивать дезинформацию в Северную Македонию… У нас есть команды поддержки по борьбе с гибридными угрозами. Первая такая группа была отправлена в Черногорию, и я думаю, что такая возможность доступна и для Северной Македонии – чтобы помочь медиа этой страны отразить эту кампанию дезинформации».



Чрезвычайная телеконференция министров обороны стран НАТО 15 апреля, кроме темы дезинформации, обсудит логистику и взаимопомощь стран Альянса в борьбе с распространением нового коронавируса. По словам Йенса Столтенберга, «две недели назад министры иностранных дел стран НАТО обратились к военному командованию организации с просьбой создать оперативную группу для ускорения и наращивания поддержки союзников военными средствами в ответ на пандемию».



Генсек НАТО привел примеры сотрудничества стран Альянса: Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Словения, Турция, США и Чехия направили медицинскую и финансовую помощь Северной Македонии, помощь НАТО была оказана Дании по доставке вентиляторов и полевого госпиталя в Италию, а также доставке Германии вентиляторов в Испанию, и еще много других случаев взаимодействия союзников.



Столтенберг также подчеркнул важность использования НАТО в логистических целях при борьбе с пандемией большегрузных транспортных самолетов, предоставленных Украиной: «Использование украинских самолетов показывает, как НАТО работает со своим партнером, Украиной, чтобы осуществить авиаперевозки для членов Альянса. Эти самолеты были уже долгое время важным звеном в перевозке медицинского снаряжения из Китая через весь мир в страны НАТО в Европе».



При этом, как добавил генсек НАТО, «Россия наращивает военную силу на границах НАТО, в том числе и в Черном море, а также продолжает свою поддержку сепаратистов на востоке Украины». Отвечая на вопрос о возможной помощи России со стороны НАТО в борьбе с коронавирусом в ответ на приезд российских медиков в Италию, Столтенберг сообщил, что Москва не обращалась к Альянсу за какой-либо помощью.



Источник: golos-ameriki.ru



«Все министры обороны обсудят завтра одну из проблем, которую мы будем решать вместе – как реагировать на дезинформацию, пропаганду и попытки разделить нас. Лучший способ сделать это – предоставить факты, правду. И лучшее оружие, которое мы имеем против дезинформации, – это свободная, открытая и независимая пресса. Поэтому работа журналистов чрезвычайно важна, всегда, но особенно в трудные времена, в условиях кризисов, с которыми мы сталкиваемся сегодня», – считает Йенс Столтенберг.О борьбе сил Альянса с дезинформацией сообщила во вторник и посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон. Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки о том, как НАТО реагирует на гибридные информационные угрозы, связанные с COVID-19, она заявила, что Альянс «обеспокоен дезинформацией, которую Россия и Китай продвигают по поводу того, как все это началось».«Никто не думал, что наши противники будут пытаться сеять раздор в такое время, но они это делают... Они распространяют ложные сообщения о том, что этот вирус возник либо в Европе, либо в Соединенных Штатах в зависимости от того, какое издание выступает проводником дезинформации. Все это абсолютная неправда, и мы пытаемся ответить на дезинформацию фактами. Эти действия являются частью гибридной кибервойны, которую мы постоянно видим в отношении НАТО, попыток посеять не только недовольство, но и пытаться дискредитировать наших лидеров в то время, когда наши общества должны обращаться к руководству за защитой и помощью, которые им нужны», - полагает Кей Бэйли Хатчисон.Посол США в НАТО также сообщила, что НАТО располагает «группами поддержки в борьбе с гибридными угрозами», которые могут быть отправлены в страны, переживающие информационные атаки, в частности, со стороны России: «Кампания дезинформации в отношении Северной Македонии и других стран на Западных Балканах продолжается в течение длительного времени, потому что Россия, в частности, действительно пыталась удержать Северную Македонию от стремления стать членом НАТО. И когда вступление уже состоялось, она продолжала проталкивать дезинформацию в Северную Македонию… У нас есть команды поддержки по борьбе с гибридными угрозами. Первая такая группа была отправлена в Черногорию, и я думаю, что такая возможность доступна и для Северной Македонии – чтобы помочь медиа этой страны отразить эту кампанию дезинформации».Чрезвычайная телеконференция министров обороны стран НАТО 15 апреля, кроме темы дезинформации, обсудит логистику и взаимопомощь стран Альянса в борьбе с распространением нового коронавируса. По словам Йенса Столтенберга, «две недели назад министры иностранных дел стран НАТО обратились к военному командованию организации с просьбой создать оперативную группу для ускорения и наращивания поддержки союзников военными средствами в ответ на пандемию».Генсек НАТО привел примеры сотрудничества стран Альянса: Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Словения, Турция, США и Чехия направили медицинскую и финансовую помощь Северной Македонии, помощь НАТО была оказана Дании по доставке вентиляторов и полевого госпиталя в Италию, а также доставке Германии вентиляторов в Испанию, и еще много других случаев взаимодействия союзников.Столтенберг также подчеркнул важность использования НАТО в логистических целях при борьбе с пандемией большегрузных транспортных самолетов, предоставленных Украиной: «Использование украинских самолетов показывает, как НАТО работает со своим партнером, Украиной, чтобы осуществить авиаперевозки для членов Альянса. Эти самолеты были уже долгое время важным звеном в перевозке медицинского снаряжения из Китая через весь мир в страны НАТО в Европе».При этом, как добавил генсек НАТО, «Россия наращивает военную силу на границах НАТО, в том числе и в Черном море, а также продолжает свою поддержку сепаратистов на востоке Украины». Отвечая на вопрос о возможной помощи России со стороны НАТО в борьбе с коронавирусом в ответ на приезд российских медиков в Италию, Столтенберг сообщил, что Москва не обращалась к Альянсу за какой-либо помощью. Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, министры, нато, дезинформация, коронавирус — статья прочитана 142 раза Комментарии