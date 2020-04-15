Русские олигархи подали в суд на британского экс-шпиона 🔊 Воспроизвести © AFP 2018, Daniel Leal-Olivas



Три российских банкира подали в суд на бывшего агента МИ6 Кристофера Стила, упомянувшего их в так называемом досье, в котором он якобы доказал, что Трамп завербован Россией. Теперь незадачливый шпион пытается отвертеться от необходимости доказывать судье обоснованность своих измышлений.



Трое российских олигархов предъявили обвинения бывшему шпиону МИ6 Кристоферу Стилу.



— Стил в составленном в 2017 году отчете о Дональде Трампе утверждал, что новоизбранный американский президент висит на крючке у Владимира Путина, так как во время поездки в Москву он устроил оргию в отеле.



— От Стила требуют возместить ущерб и рассказать всему миру, что в своем отчете он допустил неточности.



В составленном в 2017 году отчете бывшего агента МИ6 Кристофера Стила о Дональде Трампе утверждалось, что новоизбранный американский президент находится на крючке у Владимира Путина, так как во время поездки в Москву он устроил в отеле оргию с проститутками.



Трамп сказал, что это «фейковые новости», а Стила назвал «шпионом-неудачником». Сейчас на этого 55-летнего экс-агента подали заявление в лондонский суд трое россиян, чьи имена упоминаются в досье. От него требуют подтвердить точность составленного досье.



Русские требуют от Стила возместить ущерб и рассказать всему миру, что в своем отчете он допустил неточности.



Это трио в составе банкира Петра Авена, финансиста-миллиардера Михаила Фридмана и нефтяного магната Германа Хана опровергает утверждения Стила о том, что они действовали по указке Путина.



В прошлом месяце накануне слушаний отец троих детей Стил утверждал, что он не станет отвечать почти ни на какие вопросы, поскольку таким поступком он может раскрыть свои источники.



Он заявил, что его досье является отчетом со слов других людей и истиной в последней инстанции быть не может.



Однако судья Уорби предупредил Стила, что тот должен ответить на вопросы. Отказ может быть использован против него.



О досье стало известно в январе 2017 года, когда Трамп готовился занять Белый дом. Заказ на его составление Стил получил от одной консалтинговой фирмы из Вашингтона. Контракт на расследование связей Трампа с Россией был передан фирме «Орбис Бизнес Интеллидженс» (Orbis Business Intelligence), соучредителем которой является Стил, 22 года проработавший в МИ6 экспертом по России.



Шесть месяцев спустя отчет попал в руки американских политиков-демократов и средств массовой информации. Там были утверждения о том, что Путин несколько лет собирал «компромат» на американского президента.



По словам Стила, русские шпионы утверждали, будто они сняли на видео оргию, устроенную Трампом в гостиничном номере в Москве, куда тот приехал по делам.



В досье также утверждалось, что люди Путина передавали Трампу информацию, которая помогла ему победить на выборах в 2016 году, а союзники Трампа в ответ передавали в Москву данные о русских в Америке.



Авен, у которого есть дом в Уэнтуорте, графство Суррей, а также Фридман и Хан оспаривают достоверность некоторых утверждений из отчета. Они заявляют, что изложенная там информация о них не соответствует действительности и наносит им вред.



Это дело пока приостановлено, так как истцы заявляют, что Стил обязан дать ответы на вопросы и доказать правдивость своих утверждений, а в противном случае заплатить.



Адвокаты бывшего шпиона заявили, что некоторые обвинения уже стали достоянием гласности. А сам Стил сказал, что не станет рассказывать о своих источниках, поскольку это может поставить их под угрозу.



Судья Джастис Орби заявил: «От меня может потребоваться решение о том, должен ли он отвечать на вопросы». Он предупредил, что не уверен в способности Стила доказать, что тот точно сообщил в своем отчете о том, что услышал. Таким образом, судья дал понять, что экс-шпиону придется доказывать точность изложенного в досье.



Автор: Нил Сирс (NEIL SEARS) для Daily Mail, Великобритания, перевод Трое российских олигархов подали в высокий суд иск на британского шпиона, подготовившего скандальное «грязное досье» о связях Дональда Трампа с Россией.В составленном в 2017 году отчете бывшего агента МИ6 Кристофера Стила о Дональде Трампе утверждалось, что новоизбранный американский президент находится на крючке у Владимира Путина, так как во время поездки в Москву он устроил в отеле оргию с проститутками.Трамп сказал, что это «фейковые новости», а Стила назвал «шпионом-неудачником». Сейчас на этого 55-летнего экс-агента подали заявление в лондонский суд трое россиян, чьи имена упоминаются в досье. От него требуют подтвердить точность составленного досье.Русские требуют от Стила возместить ущерб и рассказать всему миру, что в своем отчете он допустил неточности.Это трио в составе банкира Петра Авена, финансиста-миллиардера Михаила Фридмана и нефтяного магната Германа Хана опровергает утверждения Стила о том, что они действовали по указке Путина.В прошлом месяце накануне слушаний отец троих детей Стил утверждал, что он не станет отвечать почти ни на какие вопросы, поскольку таким поступком он может раскрыть свои источники.Он заявил, что его досье является отчетом со слов других людей и истиной в последней инстанции быть не может.Однако судья Уорби предупредил Стила, что тот должен ответить на вопросы. Отказ может быть использован против него.О досье стало известно в январе 2017 года, когда Трамп готовился занять Белый дом. Заказ на его составление Стил получил от одной консалтинговой фирмы из Вашингтона. Контракт на расследование связей Трампа с Россией был передан фирме «Орбис Бизнес Интеллидженс» (Orbis Business Intelligence), соучредителем которой является Стил, 22 года проработавший в МИ6 экспертом по России.Шесть месяцев спустя отчет попал в руки американских политиков-демократов и средств массовой информации. Там были утверждения о том, что Путин несколько лет собирал «компромат» на американского президента.По словам Стила, русские шпионы утверждали, будто они сняли на видео оргию, устроенную Трампом в гостиничном номере в Москве, куда тот приехал по делам.В досье также утверждалось, что люди Путина передавали Трампу информацию, которая помогла ему победить на выборах в 2016 году, а союзники Трампа в ответ передавали в Москву данные о русских в Америке.Авен, у которого есть дом в Уэнтуорте, графство Суррей, а также Фридман и Хан оспаривают достоверность некоторых утверждений из отчета. Они заявляют, что изложенная там информация о них не соответствует действительности и наносит им вред.Это дело пока приостановлено, так как истцы заявляют, что Стил обязан дать ответы на вопросы и доказать правдивость своих утверждений, а в противном случае заплатить.Адвокаты бывшего шпиона заявили, что некоторые обвинения уже стали достоянием гласности. А сам Стил сказал, что не станет рассказывать о своих источниках, поскольку это может поставить их под угрозу.Судья Джастис Орби заявил: «От меня может потребоваться решение о том, должен ли он отвечать на вопросы». Он предупредил, что не уверен в способности Стила доказать, что тот точно сообщил в своем отчете о том, что услышал. Таким образом, судья дал понять, что экс-шпиону придется доказывать точность изложенного в досье.Автор: Нил Сирс (NEIL SEARS) для Daily Mail, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, эмиграция, Лондон, шпионы, олигархи — статья прочитана 83 раза Комментарии