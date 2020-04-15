«200 евро, если поблагодаришь Россию за помощь» — странная вербовка в WhatsApp 🔊 Воспроизвести © Министерство обороны РФ



В Италии возникла новая антироссийская провокация: кто-то, в ком бдительные журналисты уже заподозрили «кремлевских пропагандистов», рассылает сообщения с предложением за 200 евро записать на видео слова благодарности России. Российское посольство с возмущением заявило, что нужды в фальшивой благодарности нет.



Уже несколько дней граждане России, проживающие в нашей стране, пересылают своим итальянским друзьям и знакомым приглашение записывать и публиковать в социальных сетях пропутинские видеосообщения в обмен на деньги. Посольство России в Риме: «Мы не нуждаемся в фальшивых благодарностях»



Сними видео с положительным отзывом о России, и я заплачу тебе 200 евро. Раз уж ты здесь, открестись во всеуслышание «от всего плохого, что говорят о стране Путина». Множество подобных предложений курсирует по чатам WhatsApp в эти часы. Может, мы столкнулись с одной из тысяч форм пропаганды, использующей социальные сети и мнимую спонтанность постановочных видео, чтобы обелить запятнанный образ иностранного государства? Сними видео с положительным отзывом о России, и я заплачу тебе 200 евро. Раз уж ты здесь, открестись во всеуслышание «от всего плохого, что говорят о стране Путина». Множество подобных предложений курсирует по чатам WhatsApp в эти часы. Может, мы столкнулись с одной из тысяч форм пропаганды, использующей социальные сети и мнимую спонтанность постановочных видео, чтобы обелить запятнанный образ иностранного государства?



В сущности, итальянцев просят «рассказать что-то хорошее» о российской гуманитарной помощи Италии. Речь, как ни удивительно, идет о самом горячем дипломатическом вопросе между Москвой и Римом, поднятом в статьях в газете La Stampa, где утверждается, что миссией солидарности от Кремля в действительности скрываются интересы, связанные со шпионажем. Эти статьи вызвали решительную реакцию российского посольства, а угрожающее заявление генерала путинской армии только усугубило ее.



Вот текст одного из распространяемых сообщений, полученного одним итальянцем и прочитанного нашей редакцией: «Нужны 15 итальянцев, которые скажут что-то хорошее о российской гуманитарной помощи». Видео должны быть опубликованы в Твиттере, Фейсбуке или Инстаграме. «Лучше видео или тексты с фотографиями, но за видео платят 200 евро, за текст — меньше».



Просьба, как уже говорилось, действительно любопытная. И не только из-за обещания денежного вознаграждения. Если за этим действительно стоит какое-то средство массовой информации, то какой смысл в том, чтобы платить человеку за липовую похвалу, а потом просить разместить материал на его странице в социальной сети? Какая газета, какая телевизионная передача будет этим заниматься?



«Република» связалась с девушкой, чье видео дано в качестве образца во вложении к сообщению, распространяемому в WhatsApp. Это видео длиной в несколько секунд опубликовано в китайской социальной сети ТикТок, популярной среди подростков. На нем девушка благодарит Россию за помощь и открещивается от «всего плохого, что рассказывают» об этой стране. Она повторяет это дважды.



«Мне сказали, что за это заплатят, и мне будут начислять по 20 евро за клип». Она не смогла сказать, однако, существуют ли другие отправители и причастны ли к этому проправительственные информационные агентства, связанные с Кремлем.



После того как в воскресенье, 22 марта, на аэродроме Пратика-ди-Маре приземлился российский груз с медицинскими масками против Covid, костюмами, реагентами для тест-систем, наши разведслужбы тоже отмечают некоторый всплеск активности в Твиттере, где появились призывы отблагодарить Путина с уточнением, что именно он нам помог «в отличие от Европейского союза». Пока было бы преждевременно утверждать, что «кампания» с предложением 200 евро за видео связана с какой-либо стратегией, разработанной на коленке пропагандистской машиной российского правительства. Но подозрения сохраняются.



Об этом эпизоде оповестили российское посольство в Риме, которое дало нашему изданию следующий комментарий: «Нам ничего не известно о распространении сообщений, где итальянских граждан просят „за деньги отблагодарить нашу страну". Очевидно, что Россия не нуждается в подобной признательности. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от обычных граждан, руководителей городов и регионов, политиков и предпринимателей. От кого бы ни исходило это анонимное предложение, мы считаем его злонамеренной провокацией».



Автор: Фабио Тоначчи (Fabio Tonacci) для La Repubblica, Италия, перевод В общем, история такова. Некоторые российские граждане, которые учатся или работают в Италии, переслали своим итальянским друзьям и знакомым нестандартную просьбу, исходящую якобы от «российского масс-медиа», осуществляющего предположительно журналистский проект, связанный с Covid-19.В сущности, итальянцев просят «рассказать что-то хорошее» о российской гуманитарной помощи Италии. Речь, как ни удивительно, идет о самом горячем дипломатическом вопросе между Москвой и Римом, поднятом в статьях в газете La Stampa, где утверждается, что миссией солидарности от Кремля в действительности скрываются интересы, связанные со шпионажем. Эти статьи вызвали решительную реакцию российского посольства, а угрожающее заявление генерала путинской армии только усугубило ее.Вот текст одного из распространяемых сообщений, полученного одним итальянцем и прочитанного нашей редакцией: «Нужны 15 итальянцев, которые скажут что-то хорошее о российской гуманитарной помощи». Видео должны быть опубликованы в Твиттере, Фейсбуке или Инстаграме. «Лучше видео или тексты с фотографиями, но за видео платят 200 евро, за текст — меньше».Просьба, как уже говорилось, действительно любопытная. И не только из-за обещания денежного вознаграждения. Если за этим действительно стоит какое-то средство массовой информации, то какой смысл в том, чтобы платить человеку за липовую похвалу, а потом просить разместить материал на его странице в социальной сети? Какая газета, какая телевизионная передача будет этим заниматься?«Република» связалась с девушкой, чье видео дано в качестве образца во вложении к сообщению, распространяемому в WhatsApp. Это видео длиной в несколько секунд опубликовано в китайской социальной сети ТикТок, популярной среди подростков. На нем девушка благодарит Россию за помощь и открещивается от «всего плохого, что рассказывают» об этой стране. Она повторяет это дважды.«Мне сказали, что за это заплатят, и мне будут начислять по 20 евро за клип». Она не смогла сказать, однако, существуют ли другие отправители и причастны ли к этому проправительственные информационные агентства, связанные с Кремлем.После того как в воскресенье, 22 марта, на аэродроме Пратика-ди-Маре приземлился российский груз с медицинскими масками против Covid, костюмами, реагентами для тест-систем, наши разведслужбы тоже отмечают некоторый всплеск активности в Твиттере, где появились призывы отблагодарить Путина с уточнением, что именно он нам помог «в отличие от Европейского союза». Пока было бы преждевременно утверждать, что «кампания» с предложением 200 евро за видео связана с какой-либо стратегией, разработанной на коленке пропагандистской машиной российского правительства. Но подозрения сохраняются.Об этом эпизоде оповестили российское посольство в Риме, которое дало нашему изданию следующий комментарий: «Нам ничего не известно о распространении сообщений, где итальянских граждан просят „за деньги отблагодарить нашу страну". Очевидно, что Россия не нуждается в подобной признательности. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от обычных граждан, руководителей городов и регионов, политиков и предпринимателей. От кого бы ни исходило это анонимное предложение, мы считаем его злонамеренной провокацией».Автор: Фабио Тоначчи (Fabio Tonacci) для La Repubblica, Италия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, помощь, Италия, контроль, распространение, коронавирус, провакация — статья прочитана 207 раз Комментарии