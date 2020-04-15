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Безработица с начала карантина повысилась в Литве на 1, 5 пункта до 10, 8%



На четвёртой неделе карантина уровень безработицы в Литве повысился на 0,5 проц. пункта до 10,8%. За период с начала карантина 16 марта этот показатель вырос на 1,5 пункта.

По данным Службы занятости, на 13 апреля было зарегистрировано 185,6 тыс. безработных.

Почти каждый четвёртый зарегистрированный в период карантина безработный работал в торговле, каждый пятый - в секторе обработки на производстве.

За прошлую неделю работодатели зарегистрировали 1,6 тыс. свободных рабочих мест – на 770 мест (32,3%) меньше, чем за третью неделю карантина.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: безработица, уровень, Евростат
География: Литва
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добавлена сегодня, 15 апреля, 10:30

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