Безработица с начала карантина повысилась в Литве на 1, 5 пункта до 10, 8% 🔊 Воспроизвести



На четвёртой неделе карантина уровень безработицы в Литве повысился на 0,5 проц. пункта до 10,8%. За период с начала карантина 16 марта этот показатель вырос на 1,5 пункта.



По данным Службы занятости, на 13 апреля было зарегистрировано 185,6 тыс. безработных.



Почти каждый четвёртый зарегистрированный в период карантина безработный работал в торговле, каждый пятый - в секторе обработки на производстве.



За прошлую неделю работодатели зарегистрировали 1,6 тыс. свободных рабочих мест – на 770 мест (32,3%) меньше, чем за третью неделю карантина. На четвёртой неделе карантина уровень безработицы в Литве повысился на 0,5 проц. пункта до 10,8%. За период с начала карантина 16 марта этот показатель вырос на 1,5 пункта.По данным Службы занятости, на 13 апреля было зарегистрировано 185,6 тыс. безработных.Почти каждый четвёртый зарегистрированный в период карантина безработный работал в торговле, каждый пятый - в секторе обработки на производстве.За прошлую неделю работодатели зарегистрировали 1,6 тыс. свободных рабочих мест – на 770 мест (32,3%) меньше, чем за третью неделю карантина. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: безработица, уровень, Евростат География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии