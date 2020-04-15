Электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 15% – Elektrum Lietuva 🔊 Воспроизвести



Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве за минувшую неделю по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15%, дешевела электроэнергия и в других странах Балтии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva“.



В период 6-12 апреля электроэнергия в ценовой зоне Литвы Nord Pool стоила 18,18 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подешевела на 17% и стоила столько же, сколько в Литве. В Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 19% и была 17,81 евро за мегаватт-час. На всей бирже NordPool электроэнергия подешевела на 15% до 4,59 за мегаватт-час.



Оператор электропередающей системы Литвы Litgrid отмечает, что с потеплением в Литве продолжился спад потребления электроэнергии - по сравнению с предыдущей неделей этот показатель был на 3% ниже. Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве за минувшую неделю по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15%, дешевела электроэнергия и в других странах Балтии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva“.В период 6-12 апреля электроэнергия в ценовой зоне Литвы Nord Pool стоила 18,18 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подешевела на 17% и стоила столько же, сколько в Литве. В Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 19% и была 17,81 евро за мегаватт-час. На всей бирже NordPool электроэнергия подешевела на 15% до 4,59 за мегаватт-час.Оператор электропередающей системы Литвы Litgrid отмечает, что с потеплением в Литве продолжился спад потребления электроэнергии - по сравнению с предыдущей неделей этот показатель был на 3% ниже. Объёмы местной выработки сократились на 13% и обеспечили 33% потребления электроэнергии в Литве (выработка - 70 гигаватт-часов, потребление - 209 гигаватт-часов).



Как сообщает оператор, в понедельник, второй день Пасхи, на электроэнергетических рынках Европы было зафиксировано необычные явление - отрицательная оптовая цена на электроэнергию, то есть, когда производители сами доплачивают за выработанную ими электроэнергию потребителям. До Литвы эта тенденция не дошла.



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Исследованием на предмет долгосрочного развития электроэнергетики Литвы займётся действующая на международном рынке норвежская консалтинговая компания DNV GL, сообщил оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.



DNV GL победила на объявленном в декабре прошлого года открытом конкурсе и оператор подписал с ней договор стоимостью 120 тыс. евро.



В связи с намерениями Литвы целенаправленно снижать зависимость энергетического сектора от ископаемого топлива и активно поощрять выработку из обновляющихся источников консультанты до конца года подготовят исследование "Выработка сценариев развития электроэнергетической системы Литвы на 2020-2050 годы".



В нём будет дана оценка адекватности электроэнергетической системы (генерирующих мощностей и рынка электроэнергии), представлены необходимые меры технического, экономического и юридического характера, которые следует предпринимать для эффективной деятельности системы в долгосрочной перспективе.



В исследовании также будет дана оценка прогнозам выработки, потребления, импорта и экспорта электроэнергии, возможностям сбалансирования системы, потребности в новых системных услугах и возможности обеспечить их за счёт местных ресурсов.



В соответствии с Национальным планом действий в области энергетики и климата, Литва к 2030 году намерены увеличить до 45% долю обновляющихся источников энергии во всей структуре энергетики, а к 2050 году - до 80%. Между тем в электроэнергетическом секторе декларируются планы довести в балансе потребления к 2050 году до 100% объёмы выработки электроэнергии из обновляющихся источников. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: цены, электроэнергия География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии