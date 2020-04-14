Экология настолько очистилась, что вернулся Кашпировский 🔊 Воспроизвести © Стоп-кадр видео



Еще одним знаком «реинкарнации 90-х» стало возвращение, пожалуй, самого легендарного психотерапевта в мире, сообщает



Если возвращением жизни «как в 90-е» россияне пока только пугают друг друга в соцсетях, то какие-то отдельные, давно забытые элементы этой самой жизни уже снова здесь.



И речь не о грабеже курьеров, разносящих еду, а о востребованности всякого рода колдунов, конспирологов, экстрасенсов, гадалок и прочих шарлатанов.



Так, 13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube Анатолия Кашпировского — всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия. Еще одним знаком «реинкарнации 90-х» стало возвращение, пожалуй, самого легендарного психотерапевта в мире, сообщает РОСБАЛТ Если возвращением жизни «как в 90-е» россияне пока только пугают друг друга в соцсетях, то какие-то отдельные, давно забытые элементы этой самой жизни уже снова здесь.И речь не о грабеже курьеров, разносящих еду, а о востребованности всякого рода колдунов, конспирологов, экстрасенсов, гадалок и прочих шарлатанов.Так, 13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube Анатолия Кашпировского — всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия. В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.



В прошлом году как раз исполнилось 30 лет этому одному из самых масштабных проявлений мракобесия в истории России.







Видео YouTube-канал «Коммерсант»



Позже Михаил Ненашев, председатель Гостелерадио СССР в 1989—1990 годах в книге «Эфир Отечества. Создатели и звёзды отечественного телевидения о себе и своей работе. Сборник интервью. Книга первая» вспоминал: «В моё время, в период величайшей политизации и раздражения, мы пустили целый ряд программ, направленных на утешение, — Анатолия Кашпировского, Аллана Чумака. Но очень скоро от того же Кашпировского пришлось отказаться, поскольку стало ясно, что это прохиндейство чистой воды».



С тех пор психотерапевт, конечно, значительно потерял в размерах аудитории, но до сих пор выступает со своими сеансами по городам и весям. И недавно провел онлайн-трансляцию на YouTube, где ответил на вопросы подписчиков. Как и ожидалось, они начали просить его о помощи в борьбе с коронавирусом.



«​Пожалуйста, сделайте сеанс, чтобы поднять иммунитет против коронавируса. Спасите человечество!» — к примеру, пишет пользователь Мария Пикс. За несколько дней YouTube-сеанс уже набрал более 130 тысяч просмотров. И очередное явление Кашпировского народу не осталось незамеченным в соцсетях.



Прежде всего «жгут» комментарии, собственно, под роликом Анатолия Михайловича (орфография и пунктуация авторов). Причем непонятно: то ли люди серьезно, то ли шутят…



— Прошла боль в спине (в районе лопаток). Огромное вам спасибо, я счастлива что живу в одно время с вами.



— Вас любил моя папа и моя мама выздоровился от подагра и папа тоже выздоровился от алкоголя



— Литва, 54 г. Слушаю Вас 3 дня. Кошка ласковой стала, раньше недотронишся было. У самой чтото в духе изменилось - припевать с утра начала. Обясните, ну как нехотеть, недумоть? 27 лет ищу ответа, наверно слишком хочу избавиться от болезни ( панические атаки, вегетососудистая ) и верю в чудо. С уважением. ПС. после сианца на утро - уменшились гланды, лицо очистилось от черных точек, у кошки глаза были желтые, стали зеленые ( 18 лет).



— Добрый день, дорогой Анатолий Михайлович!начал смотреть ваши передачи 3-3,5 месяцев назад и о чудо я худею уже более десяти кг и продолжаю,нормализавался САХАР чувствую себя очень хорошо!!!автоматически поменялось мышление всегда на позитиве и очень хорошее настроение))) огромное человеческое спасибо!!!



— Лайк! Бавлы Татарстан Я и супруга благодарны Вам за дочь-осень 89 и родилась июнь 90



— Смотрела вчера ваш сеанс. Боль в плече и шее ушла постепенно. Благодарю! г. Омск



— Испытывал затруднения с мочеиспусканием, после сеанса обоссался от смеха. Спасибо, лайк, респект…



— Не было ног, но благодаря вашим сеансам выросло целых три! Спасибо вам!!!



— Вы. Не Анатолий Михайлович! Вы святой!!!!! Только недалекие люди это не понимают . С приветом из Беларуси.



— Сколько лет прошло, а люди всё так же тупы.



— Анатолий Михайлович, спасибо Вам большое хоронили собаку, включили ваше видео, так она вскочила и за ногу соседа алкаша цапнула. Спасибо Вам большое, настоящий врач нашего времени!



— ПИТЕР ПРИВЕТСТВУЕТ.



ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПРИВЕТ, ПРИВЕТ,



ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО,



ВАМ И ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ



ЗДОРОВЬЯ Я ЖЕЛАЮ, СЧАСТЬЯ



РАДОСТЕЙ ЖЕЛАЮ, УСПЕХОВ



ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ ЖЕЛАЮ.



— Просматриваю постоянно Ваши сеансы и делюсь в Одноклассниках… rosbalt.ru Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие, Кашпировский — статья прочитана 161 раз Комментарии