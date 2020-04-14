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Гендиректор МФК КПРФ назвал рабочие даты Финала четырех по мини-футболу
Проведение "Финала четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу (футзалу) запланировано на конец августа, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор московского мини-футбольного клуба КПРФ Аркадий Белый.
Российские клубы КПРФ и "Тюмень" впервые в своей истории вышли в "Финал четырех" Лиги чемпионов, который был запланирован на конец апреля в Минске, но был перенесен из-за распространения коронавируса.
"Для нас интригой является вопрос проведения "Финала четырех" Лиги чемпионов. Был предварительный и рабочий вариант сроков – конец августа, 20-23 августа также в Минске. Но все пока не подтверждено, идут разговоры. Плюс пока непонятно, чтобы будет с чемпионатом мира, который должен начаться 12 сентября в Литве. Так что пока больше вопросов, чем ответов", - сказал Белый.
"КПРФ очень грустно, что это происходит сейчас. Мы должны были планово подойти к "Финалу четырех", у нас была громадная программа подготовки к турниру и не только игроков, а раскрутки. И сейчас нужно перестраиваться. А если, не дай бог, отменят "Финал четырех", то по игрокам это очень сильно ударит. Ведь далеко не все каждый год играют в решающей стадии. Так что мы и "Тюмень" в более подвешенном состоянии, чем остальные команды. У нас еще европейская история не закончена, и мы не знаем, будет ли она законченной", - добавил Белый.
Категории: спорт
Ключевые слова: футзал, мини-футбол
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