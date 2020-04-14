Калининградский янтарный комбинат возобновил работу в ограниченном режиме 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В понедельник, 13 апреля, Калининградский янтарный комбинат (входит в Госкорпорацию Ростех) возобновил работу в ограниченном режиме в период самоизоляции, объявленной в связи с пандемией коронавируса COVID-19. К выполнению своих трудовых обязанностей вернулись 198 сотрудников комбината, что составляет около трети от общей численности работников. Также на рабочие места вышли 64 сотрудника дочерней компании «Янтарный Ювелирпром».



«Комбинат начал подготовку к новому добычному сезону, – отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. – Обычно добыча начинается в первых числах апреля, но нам пришлось сдвинуть дату из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. Планируем приступить к добыче янтаря-сырца с 6 мая. Вынужденная задержка не ставит под угрозу план по добыче янтаря на 2020 год. В прошлом году мы выполнили план на два месяца раньше срока, при этом поставив сразу несколько производственных рекордов. В текущем году план добычи составляет 400 тонн, и мы его выполним», – подчеркнул глава комбината. «Комбинат начал подготовку к новому добычному сезону, – отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. – Обычно добыча начинается в первых числах апреля, но нам пришлось сдвинуть дату из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. Планируем приступить к добыче янтаря-сырца с 6 мая. Вынужденная задержка не ставит под угрозу план по добыче янтаря на 2020 год. В прошлом году мы выполнили план на два месяца раньше срока, при этом поставив сразу несколько производственных рекордов. В текущем году план добычи составляет 400 тонн, и мы его выполним», – подчеркнул глава комбината. Пока будут действовать ограничения, введенные для предотвращения распространения нового коронавируса сотрудники на работу будут возвращаться группами по мере необходимости. На предприятии соблюдаются все требования Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом.



Как сообщалось ранее, в 2020 году впервые в истории комбината был законтрактован объем янтаря практически равный годовому объему добычи. Договоренности о продаже достигнуты с российскими и иностранными компаниями.







АО «Калининградский янтарный комбинат» образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Категории: экономика, в России Ключевые слова: янтарь, Калининградский янтарный комбинат, Янтарный Ювелирпром, Михаил Зацепин География: Россия, Калининград — статья прочитана 154 раза Комментарии