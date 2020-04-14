Прибалтика: нужно ли расширять контакты с Россией для борьбы с коронавирусом? 🔊 Воспроизвести



Коронавирус, серьёзно затронувший многие страны, не обошёл стороной и Эстонию, где были приняты различные противовирусные меры. Насколько они эффективны, а также следует ли Эстонии и другим странам Балтии принять какую-либо помощь от России, ранее отправлявшей её разным государствам, рассказали



Ромуальда Пошевецкая, депутат Вильнюсского горсовета



Проблема коронавируса затронула и другие страны Балтии, поэтому интересно, как обстоят дела там, и как считает Пошевецкая Литва, в целом, показала себя хорошо. «Я считаю, что меры, предпринимаемые нашим правительством своевременны и эффективны. Конечно, каких-то ошибок было не избежать, но они учитываются и исправляются. Ведь для всех глобальная пандемия – это новый вызов, и к ней невозможно было подготовиться заранее», – отметила она, указав на необходимость сосредоточения на сплочении общества. Коронавирус, серьёзно затронувший многие страны, не обошёл стороной и Эстонию, где были приняты различные противовирусные меры. Насколько они эффективны, а также следует ли Эстонии и другим странам Балтии принять какую-либо помощь от России, ранее отправлявшей её разным государствам, рассказали Baltija.eu известные в Прибалтике политики.Проблема коронавируса затронула и другие страны Балтии, поэтому интересно, как обстоят дела там, и как считает Пошевецкая Литва, в целом, показала себя хорошо. «Я считаю, что меры, предпринимаемые нашим правительством своевременны и эффективны. Конечно, каких-то ошибок было не избежать, но они учитываются и исправляются. Ведь для всех глобальная пандемия – это новый вызов, и к ней невозможно было подготовиться заранее», – отметила она, указав на необходимость сосредоточения на сплочении общества.



Вальдемар Томашевский, депутат Европарламента от Литвы



Похожего мнения придерживается и литовский европарламентарий, считающий, что принятые государством меры эффективны и своевременны. «Принятые решения позволили взять в руки ситуацию, что показывают и результаты. В последние дни у нас только 27 новых заразившихся, тогда как раньше бывало и больше 50 человек в день. Так что по мне это ощутимый спад, притом, что тестов делается больше, а заболеваний получается меньше. Где-то 1% от сдавших тест, что мне кажется неплохим показателем», – сказал он.



По поводу помощи Литве он тоже заметил, что положение в стране не критическое и пока необходимости в ней он не видит. Однако, по его словам, помощь разных стран друг другу надо приветствовать. «Коронавирус стал очень большой угрозой для человечества, и я думаю, то все другие споры между странами надо оставить и отложить. И как раз Папа Римский Франциск говорил про это, что надо и конфликты заморозить, мир подписать, да и от санкций отказаться. Это очевидно, что в такой ситуации угрозы, надо идти в направлении сотрудничества и забыть все розни, которые были до этого», – подчеркнул Томашевский.



Игорь Пименов, депутат латвийского парламента



Также и латвийский депутат Игорь Пименов считает, что меры по предотвращению коронавируса в Латвии соответствуют рекомендациям ВОЗ, и аналогично применяются почти во всех странах, но указал, что его предложение по поводу хотя бы частичной оплаты тестов на коронавирус, которые делают частные лаборатории, не прошло в парламенте. Хотя, по его словам, такой подход мог бы вовлечь в проверку большее количество людей и выявить тех носителей вируса, которые пока ещё об этом не подозревают.



Говоря же о помощи со стороны России, он указал, что с трудом представляет себе такой поворот сюжета, несмотря на серьёзные вызовы, стоящие перед Латвией из-за коронавируса. «Самое первое, что приходит на ум, отвечая на этот вопрос – почему бы и нет. В конце концов ситуация чрезвычайная и в ней надо пересматривать многие ценности политики мирного времени, если речь идёт о сохранении жизни людей, тем более учитывая, что традиционные союзники Латвии во внешней политике находятся сейчас в очень трудном положении», – подчеркнул депутат.



При этом, по его словам, Россия, как страна, идущая на помощь, наверняка не требовала бы никаких компенсаций, но всё равно Латвия бы не пошла на это. «Для России это будет жест доброй воли, но я думаю, для Латвии он будет означать, что она окажется обязанной России, чего наша страна не хочет ни под каким видом. И я был бы очень удивлён, если бы Латвия приняла такую помощь, хотя повторяю, наверное, приять её она должна была бы», – отметил Пименов.



Ещё он считает, что и контакты на уровне врачей, или военных медиков между странами были бы очень полезны, особенно, если вспомнить, что опыт в вирусологии в России очень большой. «Россия несколько раз посылала своих специалистов в другие страны, и у неё есть чем поделиться. Любой контакт, любые отношения, или укрепления отношений можно только приветствовать, но, к сожалению, политическая реальность будет связывать по рукам и ногам любую инициативу такого рода» – с сожалением заявил парламентарий.



Виктор Гущин, координатор Совета общественных организаций Латвии



В свою очередь известный латвийский общественный деятель Виктор Гущин, считает, что сокращение числа больниц, а также их закрытие в малонаселенных местах не способствует борьбе с коронавирусом. Кроме этого на ситуацию, по его словам очень сильно влияет и то, что медицина в Латвии платная, из-за чего многие люди просто не могут позволить себе лечиться. «Платная медицина – это серьёзный удар по состоянию здоровья населения. Если бы медицина была бы абсолютно бесплатной и доступной, то мы бы были куда лучше подготовлены к борьбе с этой заразой», – сказал он.



Также Гущин придерживается мнения, что помощь Латвии обязательно нужна, особенно в виде масок, которых, по его словам, в его родном городе Елгаве, он не нашёл. «Я зашёл в аптеку на железнодорожном вокзале и поинтересовался, есть ли у них медицинские маски, и сколько они могли бы стоить. Мне ответили, что масок таких нет, и никогда не было, и сколько они могут стоить неизвестно», – рассказал он.



Тем самым, по его словам, в нынешней ситуации, ни от какой помощи отказываться его страна просто не имеет права. «Мы обязаны учитывать тот опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, который уже накоплен в Китае и России, и если у власти всё-таки находятся люди, хотя бы минимально заботящиеся о здоровье своих жителей, то при предложении такой помощи, Латвия просто обязана её принять», – заявил общественник.



В связи с этим он считает полезным и обмен опытом между российскими и латвийскими врачами или военными медиками, для объединения усилий между странами, чтобы можно было предотвратить дальнейшее распространения коронавируса. «Мне кажется, что этот шаг в нынешних условиях необходим», – подытожил Гущин.



Николай Дегтяренко, депутат горсобрания Мааарду



По его мнению, принятые правительством Эстонии меры для обуздания пандемии, вызванной коронавирусом, достаточно эффективны. «На первоначальном этапе строгие эпидемиологические меры были неизбежны, но они дали результаты: показатель позитивных на коронавирус тестов снизился с 10-15 до 1-3 процентов, значительно расширился масштаб тестирования, новые летальные случаи в последние дни не регистрируются», – отметил он.



В свою очередь, говоря о возможной помощи со стороны России, которая отправила в Италию различные средства защиты, медицинское оборудование и своих специалистов, он указал, что в условиях чрезвычайной ситуации сотрудничество между странами имеет огромное значение. «Думаю, что Эстония всегда готова принять помощь от российской стороны. Причем эта помощь тем более ценна, что сама Россия имеет дефицит аппаратов ИВЛ, средств медицинской защиты и качественных экспресс-тестов», – заявил он.



Тем самым, по его словам, если в этих непростых условиях правительство России готово пойти на жертвы в интересах других стран – это здорово. Но, как подчеркнул Дегтяренко: «Такая помощь не должна становиться предметом политических спекуляций в средствах массовой информации. Благое дело должно быть скромным и чуждым публичности».



Олег Култаев, лидер общественного движения «Бессмертный полк–Силламяэ», депутат горсобрания Силламяэ



В то же время Култаев считает, что принятые Эстонией меры по борьбе с коронавирусом запоздали, приблизительно на 2-3 недели. «На середину апреля, в аптеках недостаточно средств защиты – масок, перчаток, антисептиков для рук. Бизнес в условиях дефицита средств защиты, отреагировал моментальным кратным поднятием цен и основной части населения они стали недоступны в нужных объёмах», – заявил депутат.



По его словам, к пандемии коронавируса Эстония подошла с разрушенной медициной из-за шедшей долгие годы оптимизации, направленной на централизацию медицинских услуг, укрупнения медицинских центров и попытки поставить медицину на рыночные рельсы. «В результате мы получили отъезд медработников всех уровней в другие страны, недоступность медицинских услуг для населения, и многие другие проблемы сферы здоровья населения. Проще говоря, лечить некому и негде. Сейчас в спешке создаются условия, мобилизуются силы и закупаются нужные техника и средства защиты», – отметил он.



В свою очередь, рассуждая о том, нужна ли Эстонии помощь других государств, Култаев указал, что стране необходимо уже сейчас обращаться за ней ко всем. «В наших реалиях между словами о готовности и обращением с просьбой о помощи – пропасть. Дорог каждый час и кому-то может стоить жизни. Я считаю, что обращаться за помощью необходимо ко всем, кто может помочь, в том числе, и к России», – подчеркнул народный избранник.



Также он положительно оценил и возможность приезда в Эстонию российских врачей или военных медиков, а эстонских – в Россию для обмена опытом в борьбе с коронавирусом. Хотя и заметил, что есть много факторов, препятствующих этому. «Обмен опытом всегда очень полезен и не только в условиях пандемии. Сотрудничество всегда лучше, чем взаимные выпады и колкости. Многим политикам необходимо оставить свои фобии и заняться тем, что отвечает реальным интересам народов Эстонии. В России ещё пока остаётся сильная школа вирусологов и Эстонии необходимо использовать эти знания и опыт. Но, я очень сомневаюсь, что настроения, фобии и зашоренность некоторых политиков, позволит осуществиться такому обмену», – с сожалением заявил Култаев.



Михаил Сальнухин, депутат эстонского парламента



В свою очередь Стальнухин, как и Дегтяренко отметил эффективность принятых Эстонией мер. «Учитывая, насколько развиты связи Эстонии с другими странами Европы, остается, на мой взгляд, только испытывать осторожный оптимизм по поводу того, что пандемия у нас протекает достаточно спокойно. Каждый день я читаю обширные рапорты по изменениям за прошедшие сутки и убеждаюсь, что пока оснований для паники нет. Коронавирус – это большая беда, но избежать ее возможности не было», – отметил он, хотя и указал, что его тревожит, как страна будет выбираться из экономических проблем, неизбежных, когда этот кризис закончится.



Говоря же о помощи Эстонии, он выразил солидарность с бывшим министром Райво Варе, отметившим, что для борьбы с коронавирусом Эстония была бы, в принципе, готова принять помощь от России – в виде медицинских материалов и средств защиты. «Полагаю, что совместная работа против вируса могла бы помочь потеплению отношений между Эстонией и Россией. Как правило, именно во время большой беды люди и страны становятся более нацелены на взаимовыгодное сотрудничество», – предположил Стальнухин.



В связи с этим положительно он оценил и возможные двусторонние контакты между эстонскими и российскими врачами, или военными медиками, для борьбы с коронавирусом. «Опыт итальянских событий говорит, что сейчас возможно всё. Поскольку я не параноик, то считаю, что объединение разных научных школ, разного опыта и разных подходов всегда дает положительный эффект при решении каких-либо проблем. Но, как я уже говорил, для этого надо, чтобы решения принимали не страдающие паранойей», – подытожил он. Говоря же о помощи со стороны России, она указала, что в Литве не такая критическая ситуация, как в Италии, которая обратилась за помощью, но добавила, что при ухудшении положения, в принятии помощи нет ничего плохого. «Рассуждать в таком случае, от какого государства она идет, принимать ее или нет, если жизни людей угрожает опасность, на мой взгляд, не совсем этично. Литва сама оказывает посильную помощь другим государствам, оказавшимся на передовой борьбы с коронавирусом», – подчеркнула она.Похожего мнения придерживается и литовский европарламентарий, считающий, что принятые государством меры эффективны и своевременны. «Принятые решения позволили взять в руки ситуацию, что показывают и результаты. В последние дни у нас только 27 новых заразившихся, тогда как раньше бывало и больше 50 человек в день. Так что по мне это ощутимый спад, притом, что тестов делается больше, а заболеваний получается меньше. Где-то 1% от сдавших тест, что мне кажется неплохим показателем», – сказал он.По поводу помощи Литве он тоже заметил, что положение в стране не критическое и пока необходимости в ней он не видит. Однако, по его словам, помощь разных стран друг другу надо приветствовать. «Коронавирус стал очень большой угрозой для человечества, и я думаю, то все другие споры между странами надо оставить и отложить. И как раз Папа Римский Франциск говорил про это, что надо и конфликты заморозить, мир подписать, да и от санкций отказаться. Это очевидно, что в такой ситуации угрозы, надо идти в направлении сотрудничества и забыть все розни, которые были до этого», – подчеркнул Томашевский.Также и латвийский депутат Игорь Пименов считает, что меры по предотвращению коронавируса в Латвии соответствуют рекомендациям ВОЗ, и аналогично применяются почти во всех странах, но указал, что его предложение по поводу хотя бы частичной оплаты тестов на коронавирус, которые делают частные лаборатории, не прошло в парламенте. Хотя, по его словам, такой подход мог бы вовлечь в проверку большее количество людей и выявить тех носителей вируса, которые пока ещё об этом не подозревают.Говоря же о помощи со стороны России, он указал, что с трудом представляет себе такой поворот сюжета, несмотря на серьёзные вызовы, стоящие перед Латвией из-за коронавируса. «Самое первое, что приходит на ум, отвечая на этот вопрос – почему бы и нет. В конце концов ситуация чрезвычайная и в ней надо пересматривать многие ценности политики мирного времени, если речь идёт о сохранении жизни людей, тем более учитывая, что традиционные союзники Латвии во внешней политике находятся сейчас в очень трудном положении», – подчеркнул депутат.При этом, по его словам, Россия, как страна, идущая на помощь, наверняка не требовала бы никаких компенсаций, но всё равно Латвия бы не пошла на это. «Для России это будет жест доброй воли, но я думаю, для Латвии он будет означать, что она окажется обязанной России, чего наша страна не хочет ни под каким видом. И я был бы очень удивлён, если бы Латвия приняла такую помощь, хотя повторяю, наверное, приять её она должна была бы», – отметил Пименов.Ещё он считает, что и контакты на уровне врачей, или военных медиков между странами были бы очень полезны, особенно, если вспомнить, что опыт в вирусологии в России очень большой. «Россия несколько раз посылала своих специалистов в другие страны, и у неё есть чем поделиться. Любой контакт, любые отношения, или укрепления отношений можно только приветствовать, но, к сожалению, политическая реальность будет связывать по рукам и ногам любую инициативу такого рода» – с сожалением заявил парламентарий.В свою очередь известный латвийский общественный деятель Виктор Гущин, считает, что сокращение числа больниц, а также их закрытие в малонаселенных местах не способствует борьбе с коронавирусом. Кроме этого на ситуацию, по его словам очень сильно влияет и то, что медицина в Латвии платная, из-за чего многие люди просто не могут позволить себе лечиться. «Платная медицина – это серьёзный удар по состоянию здоровья населения. Если бы медицина была бы абсолютно бесплатной и доступной, то мы бы были куда лучше подготовлены к борьбе с этой заразой», – сказал он.Также Гущин придерживается мнения, что помощь Латвии обязательно нужна, особенно в виде масок, которых, по его словам, в его родном городе Елгаве, он не нашёл. «Я зашёл в аптеку на железнодорожном вокзале и поинтересовался, есть ли у них медицинские маски, и сколько они могли бы стоить. Мне ответили, что масок таких нет, и никогда не было, и сколько они могут стоить неизвестно», – рассказал он.Тем самым, по его словам, в нынешней ситуации, ни от какой помощи отказываться его страна просто не имеет права. «Мы обязаны учитывать тот опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, который уже накоплен в Китае и России, и если у власти всё-таки находятся люди, хотя бы минимально заботящиеся о здоровье своих жителей, то при предложении такой помощи, Латвия просто обязана её принять», – заявил общественник.В связи с этим он считает полезным и обмен опытом между российскими и латвийскими врачами или военными медиками, для объединения усилий между странами, чтобы можно было предотвратить дальнейшее распространения коронавируса. «Мне кажется, что этот шаг в нынешних условиях необходим», – подытожил Гущин.По его мнению, принятые правительством Эстонии меры для обуздания пандемии, вызванной коронавирусом, достаточно эффективны. «На первоначальном этапе строгие эпидемиологические меры были неизбежны, но они дали результаты: показатель позитивных на коронавирус тестов снизился с 10-15 до 1-3 процентов, значительно расширился масштаб тестирования, новые летальные случаи в последние дни не регистрируются», – отметил он.В свою очередь, говоря о возможной помощи со стороны России, которая отправила в Италию различные средства защиты, медицинское оборудование и своих специалистов, он указал, что в условиях чрезвычайной ситуации сотрудничество между странами имеет огромное значение. «Думаю, что Эстония всегда готова принять помощь от российской стороны. Причем эта помощь тем более ценна, что сама Россия имеет дефицит аппаратов ИВЛ, средств медицинской защиты и качественных экспресс-тестов», – заявил он.Тем самым, по его словам, если в этих непростых условиях правительство России готово пойти на жертвы в интересах других стран – это здорово. Но, как подчеркнул Дегтяренко: «Такая помощь не должна становиться предметом политических спекуляций в средствах массовой информации. Благое дело должно быть скромным и чуждым публичности».В то же время Култаев считает, что принятые Эстонией меры по борьбе с коронавирусом запоздали, приблизительно на 2-3 недели. «На середину апреля, в аптеках недостаточно средств защиты – масок, перчаток, антисептиков для рук. Бизнес в условиях дефицита средств защиты, отреагировал моментальным кратным поднятием цен и основной части населения они стали недоступны в нужных объёмах», – заявил депутат.По его словам, к пандемии коронавируса Эстония подошла с разрушенной медициной из-за шедшей долгие годы оптимизации, направленной на централизацию медицинских услуг, укрупнения медицинских центров и попытки поставить медицину на рыночные рельсы. «В результате мы получили отъезд медработников всех уровней в другие страны, недоступность медицинских услуг для населения, и многие другие проблемы сферы здоровья населения. Проще говоря, лечить некому и негде. Сейчас в спешке создаются условия, мобилизуются силы и закупаются нужные техника и средства защиты», – отметил он.В свою очередь, рассуждая о том, нужна ли Эстонии помощь других государств, Култаев указал, что стране необходимо уже сейчас обращаться за ней ко всем. «В наших реалиях между словами о готовности и обращением с просьбой о помощи – пропасть. Дорог каждый час и кому-то может стоить жизни. Я считаю, что обращаться за помощью необходимо ко всем, кто может помочь, в том числе, и к России», – подчеркнул народный избранник.Также он положительно оценил и возможность приезда в Эстонию российских врачей или военных медиков, а эстонских – в Россию для обмена опытом в борьбе с коронавирусом. Хотя и заметил, что есть много факторов, препятствующих этому. «Обмен опытом всегда очень полезен и не только в условиях пандемии. Сотрудничество всегда лучше, чем взаимные выпады и колкости. Многим политикам необходимо оставить свои фобии и заняться тем, что отвечает реальным интересам народов Эстонии. В России ещё пока остаётся сильная школа вирусологов и Эстонии необходимо использовать эти знания и опыт. Но, я очень сомневаюсь, что настроения, фобии и зашоренность некоторых политиков, позволит осуществиться такому обмену», – с сожалением заявил Култаев.В свою очередь Стальнухин, как и Дегтяренко отметил эффективность принятых Эстонией мер. «Учитывая, насколько развиты связи Эстонии с другими странами Европы, остается, на мой взгляд, только испытывать осторожный оптимизм по поводу того, что пандемия у нас протекает достаточно спокойно. Каждый день я читаю обширные рапорты по изменениям за прошедшие сутки и убеждаюсь, что пока оснований для паники нет. Коронавирус – это большая беда, но избежать ее возможности не было», – отметил он, хотя и указал, что его тревожит, как страна будет выбираться из экономических проблем, неизбежных, когда этот кризис закончится.Говоря же о помощи Эстонии, он выразил солидарность с бывшим министром Райво Варе, отметившим, что для борьбы с коронавирусом Эстония была бы, в принципе, готова принять помощь от России – в виде медицинских материалов и средств защиты. «Полагаю, что совместная работа против вируса могла бы помочь потеплению отношений между Эстонией и Россией. Как правило, именно во время большой беды люди и страны становятся более нацелены на взаимовыгодное сотрудничество», – предположил Стальнухин.В связи с этим положительно он оценил и возможные двусторонние контакты между эстонскими и российскими врачами, или военными медиками, для борьбы с коронавирусом. «Опыт итальянских событий говорит, что сейчас возможно всё. Поскольку я не параноик, то считаю, что объединение разных научных школ, разного опыта и разных подходов всегда дает положительный эффект при решении каких-либо проблем. Но, как я уже говорил, для этого надо, чтобы решения принимали не страдающие паранойей», – подытожил он. baltija.eu Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, помощь, контроль, Балтия, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 180 раз Комментарии