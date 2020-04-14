Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён, говорит министр здравоохранения /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига



Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён на более длительный срок, говорит министр здравоохранения.



"Думаю, что реально ожидать, что карантин будет ещё продлён", - сказал Аурелиюс Верига во вторник на пресс-конференции.



По его словам, если карантин будет продлён, то его условия могут меняться.



"И сейчас, в условиях карантина, мы говорим о смягчении некоторых условий. Но карантин как мера может быть оставлен и на более длительное время", - сказал он.



В Литве карантин был объявлен 16 марта. Последний раз он был продлён до 27 апреля.



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Вполне возможно, что большая волна проверок на коронавирус в Литве уже прошла, поэтому сокращается и число выполняемых тестов, говорит министр здравоохранения. Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён на более длительный срок, говорит министр здравоохранения."Думаю, что реально ожидать, что карантин будет ещё продлён", - сказал Аурелиюс Верига во вторник на пресс-конференции.По его словам, если карантин будет продлён, то его условия могут меняться."И сейчас, в условиях карантина, мы говорим о смягчении некоторых условий. Но карантин как мера может быть оставлен и на более длительное время", - сказал он.В Литве карантин был объявлен 16 марта. Последний раз он был продлён до 27 апреля.* * *Вполне возможно, что большая волна проверок на коронавирус в Литве уже прошла, поэтому сокращается и число выполняемых тестов, говорит министр здравоохранения. "Видимо, основная волна лиц, у которых были контакты, вернувшихся (из-за рубежа – BNS) и находившихся в группах риска, прошла через мобильные пункты и сделала тесты", - сказал Аурелиюс Верига во вторник на пресс-конференции.



"Видимо, даже те, кто мог провериться повторно, чтобы зафиксировать выздоровление, приняли решение на праздниках оставаться дома и, по всей видимости, отложили проверку", - сказал он.



Министр также обратил внимание на то, что уменьшение числа желающих провериться обусловлено и окончанием холодного сезона, когда люди болели простудными заболеваниями с симптомами, похожими на симптомы COVID-19.



А. Верига подчеркнул, что ситуацию с заболеваемостью отражает не число сделанных тестов, а установленное число случаев заболевания на сто сделанных тестов.



"Этот процент постоянно снижается, и это показывает, что распространение заболевания остановилось", - сказал министр.



По данным Минздрава, в понедельник было проверено 1187 проб на коронавирус, в воскресенье - 791, в субботу - 2113.



По данным на вторник, COVID-19 установлен у 1070 человек, 25 человек умерло.



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В Литве думают смягчить некоторые условия карантина для бизнеса и на первом этапе разрешить работу магазинов, за исключением магазинов в крупных торговых центрах, а также мелким предприятиям по ремонту и другим услугам, у которых есть отдельный вход с улицы. Это сообщил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.



"Завтра правительство будет решать, утвердить ли первый этап смягчения. Предлагается разрешить деятельность магазинов промтоваров, поставщикам бытовых услуг и услуг по ремонту, если у них есть отдельный вход с улицы и возможность регулировать потоки клиентов так, чтобы одновременно обслуживать одного клиента. Разумеется, с соблюдением всех установленных требований к безопасности", - написал в фейсбуке С. Сквернялис.



Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис сообщил BNS, что "это прежде всего магазины промтоваров (...), которые не находятся в центрах торговли и развлечений. Второе, это имеющие отдельный вход с улицы поставщики бытовых услуг, услуг по ремонту, например, изготовление ключей, галантерея, починка обуви, велосипедов".



По словам вице-министра, Министерство здравоохранения установит, сколько людей сможет обслуживать предприятия, которые смогут возобновить деятельность.



Он сказал, что на первом этапе ещё не смогут возобновить работу салоны красоты, уличные кафе, спортклубы. Они смогут возобновить работу позже.



"На следующем этапе (предполагается разрешить работу - ред.) предприятий общественного питания - ресторанов, кафе, пока именно на улице. Возможно, и (предприятий - ред.) услуг красоты, есть разные виды деятельности и услуги, которые предоставляются на улице - это также и различная спортивная деятельность", - сказал вице-министр.



По словам М. Скуодиса, если кабмин в среду утвердит, то новые условия могут вступить в силу сразу. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии