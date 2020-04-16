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Умер 26-й заразившийся коронавирусом житель Литвы



В Вильнюсской университетской больнице Сантарос во вторник умер 26-й пациент с коронавирусом, подтвердили BNS представители клиники.

Пациент по возрасту не относился к группе риска.

Это уже вторая смерть от коронавирусной инфекции во вторник, недавно стало известно о смерти в Каунасе пожилой женщины из Мариямполе.

По данным на вторник, в Литве COVID-19 установлен у 1070 человек, 26 человек умерло, выздоровевшим считается 101 человек.

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Ранее сообщалось, что в Каунасской клинике во вторник умер 25-ый заразившийся коронавирусом житель Литвы.

Человек входил в группу риска, житель города Мариямполе, подтвердили BNS в Минздраве.

В общей сложности в Литве установлено 1070 случаев коронавируса, от коронавирусной инфекции в стране скончались 24 человека, выздоровевшим считается 101 человек.
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В настоящее время в лечебных учреждениях Литвы находятся девять пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Пациентов в тяжёлом состоянии, в реанимации у нас было 14, девяти из них понадобилась искусственная вентиляция лёгких. Ещё 38 пациентам понадобилась кислородная терапия не в реанимации", - сказал на пресс-конференции во вторник А. Верига.

По словам министра, статистика "понемногу улучшается".

В понедельник в Литве были выявлены восемь случаев коронавируса, общее количество подтвержденных зараженных выросло до 1070.

По причине коронавирусной инфекции в стране скончались 24 человека, выздоровевшим считается 101 человек
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена 14 апреля, 16:36

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