Опровержение

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Шестого и пятнадцатого марта на сайте www.obzor.lt была опубликована информация литовского информационного агентства BNS, в которой сообщалось о нахождении вертолёта молдавской авиакомпании на территории Литвы.



Вчера «Обзор» получил официальное письмо руководства Молдавской авиакомпании «VALAN International Cargo Charter».



Приводим его полностью, без каких-либо купюр.



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Настоящим письмом Молдавская авиакомпания «VALAN International Cargo Charter» выражает свою обеспокоенность и недовольство в связи с опубликованием непроверенных фактов на новостном портале www.obzor.lt, 06.03.20 и 15.03.20, содержание которых задевают имидж и репутацию нашей компании.



Таким образом, содержание статей «В Литву залетел вертолёт из чёрного списка ЕС» и «Страшный» вертолёт отпустили с миром», не соответствует действительности, а в связи с этим информируем: * * *Настоящим письмом Молдавская авиакомпания «VALAN International Cargo Charter» выражает свою обеспокоенность и недовольство в связи с опубликованием непроверенных фактов на новостном портале www.obzor.lt, 06.03.20 и 15.03.20, содержание которых задевают имидж и репутацию нашей компании.Таким образом, содержание статей «В Литву залетел вертолёт из чёрного списка ЕС» и «Страшный» вертолёт отпустили с миром», не соответствует действительности, а в связи с этим информируем: Вертолёт Ми 8 MTB регистрационный номер ERMHH авиакомпании «VALAN International Cargo Charter» выполнил технический перелёт из Санкт-Петербурга (РФ) в г. Кишинёв (РМ) после выполнения капитального ремонта на «419» Авиаремонтном Заводе г. Санкт-Петербург по маршруту Площадка завода - Аэропорт Пулково - аэропорт г. Вильнюса - г. Кишинёв.



В отношении выполнения данного перелёта хотим дать следующие пояснения:



1. Перелёт по маршруту г. Санкт-Петербург - г. Вильнюс - г. Кишинёв был запланирован через территорию ЕС как некоммерческий технический полёт на базовый аэродром авиакомпании только с лётно-техническим персоналом на борту вертолёта.



2. Данный полёт не попадает под ограничения ЕС, связанные с внесением авиакомпании в "чёрный список", так как эти ограничения относятся исключительно к коммерческим полётам по перевозке пассажиров и грузов в/из/на территории ЕС.



3. Дополнительно обращаем Ваше внимание, что 28 февраля 2020 нами было получено разрешение от авиационных властей РМ на выполнение данного полета под номером 063/2020/САА.



4. В день, предшествующий полёту, компанией организационного обеспечения полетов ЦПДУ ГА «Аэротранс», в систему УВД, был подан предварительный план полета по правилам VFR, извещающий зоны УВД и запасные аэропорты и аэропорт назначения г. Вильнюс о предстоящем полёте.



5. В процессе выполнения полёта через зоны УВД Санкт-Петербурга, Таллинна и Риги ни один орган УВД не указывал на отсутствие полётного плана FPL.



6. Перед снижением в аэропорту г. Вильнюса, диспетчер УВД запросил у экипажа запасной аэродром, находящийся за пределами ЕС на основании того, что эксплантат вертолета находится в "черном списке" ЕС. В соответствии с планом полета и метеорологической ситуацией, запасными аэродромами были выбраны аэропорты г. Риги и г. Каунаса, приемлемого запасного аэродрома за пределами Европейского Союза на момент выполнения полета не было, но диспетчеру УВД были даны все объяснения в отношении того, что данный полет носит не коммерческий характер и не имеет отношения к ограничениям ЕС.



7. После выполнения посадки, экипажем по запросу был предоставлен полный пакет полетной документации, подтверждающий не коммерческий характер данного полета, включая копии планов полета.



8. После анализа полученной информации, экипажу было сообщено, об отсутствии претензий к выполнению данного полета и подтверждено, что вертолет может продолжить выполнение полета.



В подтверждении наших аргументов информируем, что 10.03.2020 Lithuanian Transport Safety Administration Civil Aviation Division письмом № 703, проинформировало Орган Гражданской Авиации Республики Молдова, что в соответствии со статьей 45, параграф 2 Закона об авиации Литовской Республики не требуется разрешение для полетов общего не коммерческого характера в/из Литвы.



Таким образом, данный полёт, выполненный вертолетом Ми 8 MTB, регистрационный номер ERMHH авиакомпании «VALAN International Cargo Charter», не имеет отношения к ограничениям, установленными ЕС.



В дополнение, количество топлива в с соответствии с установленными нормами, также было достаточным на борту.



Хотим обратить Ваше внимание что 06.03.2020, молдавским новостным порталом www.point.md, были перепечатаны материалы новостного портала www.obzor.lt, как понимаем без письменного разрешения ЗАО „Flobis", чем были нарушены и Ваши авторские права.



Более того, материалы новостного портала www.obzor.lt были перепечатаны и новостным порталом www.rubaltic.ru 06.03.2020.



Данная ситуация, неоспоримо затронула репутацию и имидж авиакомпании «VALAN International Cargo Charter».



Принимая во внимание вышеперечисленные факты, просим Вас в экстренном порядке опубликовать опровержение на основании представленных нами документов, либо авиакомпания «VALAN International Cargo Charter» будет вынуждена обратится в судебные инстанции для защиты чести и достоинства компании.



Приложения:



• Ответ Lithuanian Transport Safety Administration Civil Aviation Division № 703 от 10.03.2020 - 2 листа;



• Статьи «В Литву залетел вертолет из черного списка ЕС» и «Страшный» вертолет отпустит с миром опубликованные» в новостном портале www.obzor.lt от 06.03.20 и 15.03.20 - 2 листа;



• Перепечатанный материал молдавским новостным порталом www.point.md от 06.03.2020- 1 лист;



• Перепечатанный материал новостным порталом www.rubaltic.ru от 06.03.2020- 1 лист.



С уважением,



Генеральный Директор



Александр ЗАГРЕБЕЛЬНЫИ Инф. «Обзора» Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: черный список, «VALAN International Cargo Charter» — статья прочитана 303 раза Комментарии