Видит око – и нет проблем!

В богатой истории Вильнюсского аукциона прошли первые торги исключительно удалённым способом, при помощи интернета.
Первопроходцем поневоле по всем известным ныне причинам пришлось выступить аукциону с порядковым номером 61.
В пресс-релизе организаторов аукциона, говорится, что, хотя участники торгов придерживались довольно-таки осторожного инвестирования своих средств в произведения искусства, из-за работ некоторых авторов развернулись нешуточные сражения.
Наибольшим спросом в этот раз пользовались творения литовских художников Альгимантаса Швегжды (1941–1996), Вилмантаса Марцинкявичюса и Пятраса Калпокаса (1880–1945). Кстати, предварительный эскиз композиции в операционном зале Кретингского отделения Банка Литвы, приписываемый П.Калпокасу, стал третьим в списке самых дорогих работ, проданных в рамках Вильнюсского аукциона, после полотен Адомаса Галдикаса (1893–1969) и Йонаса Чяпониса (1926–2003).
«Мы не питали особых иллюзий относительно нынешних торгов, поскольку понимаем в какое сложное время мы живём. Организуя 61-й Вильнюсский аукцион удалённым способом, мы стремились только сохранить ритм его деятельности. И всё же стоит признать, что торги продемонстрировали определённые тенденции, связанные с осторожным инвестированием: участники довольно тщательно выбирают произведения искусства из тех коллекций, что мы предлагаем, обращая внимание и на творчество уже подзабытых авторов. К слову, большая часть предпочла не «живое» участие при помощи специальной виртуальной платформы, а оставляя анкету или связываясь с нами по телефону. Возможно, такие способы они считают более надёжными и безопасными», - сказала руководительница Вильнюсского аукциона доктор Симона Скайсгирите-Максялене.
Всего же в этот раз было продано более 30% предлагавшихся лотов, а их цена в среднем на 10% превышала начальную.
Наиболее дорогой покупкой стала картина Й.Чяпониса «В парке» (1996), ушедшая за 5,2 тысячи евро.
Далее следует полотно А.Галдикаса «В лесу» (30-40-е годы ХХ века), его цена выросла на 28% и составила 3,2 тысячи.
А упомянутый «банковский» эскиз, сделанный маслом в 1939 году, подрос в цене на 72%, новый владелец приобрёл его за 3,1 тыс. евро.
Следующие торги – в июне.
Всего же в этот раз было продано более 30% предлагавшихся лотов, а их цена в среднем на 10% превышала начальную.
Наиболее дорогой покупкой стала картина Й.Чяпониса «В парке» (1996), ушедшая за 5,2 тысячи евро.
Далее следует полотно А.Галдикаса «В лесу» (30-40-е годы ХХ века), его цена выросла на 28% и составила 3,2 тысячи.
А упомянутый «банковский» эскиз, сделанный маслом в 1939 году, подрос в цене на 72%, новый владелец приобрёл его за 3,1 тыс. евро.
Следующие торги – в июне.