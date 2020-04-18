Видит око – и нет проблем! 🔊 Воспроизвести Йонас Чяпонис, "В парке"



В богатой истории Вильнюсского аукциона прошли первые торги исключительно удалённым способом, при помощи интернета.



Первопроходцем поневоле по всем известным ныне причинам пришлось выступить аукциону с порядковым номером 61.



В пресс-релизе организаторов аукциона, говорится, что, хотя участники торгов придерживались довольно-таки осторожного инвестирования своих средств в произведения искусства, из-за работ некоторых авторов развернулись нешуточные сражения.



Наибольшим спросом в этот раз пользовались творения литовских художников Альгимантаса Швегжды (1941–1996), Вилмантаса Марцинкявичюса и Пятраса Калпокаса (1880–1945). Кстати, предварительный эскиз композиции в операционном зале Кретингского отделения Банка Литвы, приписываемый П.Калпокасу, стал третьим в списке самых дорогих работ, проданных в рамках Вильнюсского аукциона, после полотен Адомаса Галдикаса (1893–1969) и Йонаса Чяпониса (1926–2003). В богатой истории Вильнюсского аукциона прошли первые торги исключительно удалённым способом, при помощи интернета.Первопроходцем поневоле по всем известным ныне причинам пришлось выступить аукциону с порядковым номером 61.В пресс-релизе организаторов аукциона, говорится, что, хотя участники торгов придерживались довольно-таки осторожного инвестирования своих средств в произведения искусства, из-за работ некоторых авторов развернулись нешуточные сражения.Наибольшим спросом в этот раз пользовались творения литовских художников Альгимантаса Швегжды (1941–1996), Вилмантаса Марцинкявичюса и Пятраса Калпокаса (1880–1945). Кстати, предварительный эскиз композиции в операционном зале Кретингского отделения Банка Литвы, приписываемый П.Калпокасу, стал третьим в списке самых дорогих работ, проданных в рамках Вильнюсского аукциона, после полотен Адомаса Галдикаса (1893–1969) и Йонаса Чяпониса (1926–2003).



Альгимантас Швегжда, "Мостик Белкина"







Всего же в этот раз было продано более 30% предлагавшихся лотов, а их цена в среднем на 10% превышала начальную.



Наиболее дорогой покупкой стала картина Й.Чяпониса «В парке» (1996), ушедшая за 5,2 тысячи евро.



Далее следует полотно А.Галдикаса «В лесу» (30-40-е годы ХХ века), его цена выросла на 28% и составила 3,2 тысячи.



А упомянутый «банковский» эскиз, сделанный маслом в 1939 году, подрос в цене на 72%, новый владелец приобрёл его за 3,1 тыс. евро.



Следующие торги – в июне.



А.Галдикас, "В лесу" «Мы не питали особых иллюзий относительно нынешних торгов, поскольку понимаем в какое сложное время мы живём. Организуя 61-й Вильнюсский аукцион удалённым способом, мы стремились только сохранить ритм его деятельности. И всё же стоит признать, что торги продемонстрировали определённые тенденции, связанные с осторожным инвестированием: участники довольно тщательно выбирают произведения искусства из тех коллекций, что мы предлагаем, обращая внимание и на творчество уже подзабытых авторов. К слову, большая часть предпочла не «живое» участие при помощи специальной виртуальной платформы, а оставляя анкету или связываясь с нами по телефону. Возможно, такие способы они считают более надёжными и безопасными», - сказала руководительница Вильнюсского аукциона доктор Симона Скайсгирите-Максялене.Всего же в этот раз было продано более 30% предлагавшихся лотов, а их цена в среднем на 10% превышала начальную.Наиболее дорогой покупкой стала картина Й.Чяпониса «В парке» (1996), ушедшая за 5,2 тысячи евро.Далее следует полотно А.Галдикаса «В лесу» (30-40-е годы ХХ века), его цена выросла на 28% и составила 3,2 тысячи.А упомянутый «банковский» эскиз, сделанный маслом в 1939 году, подрос в цене на 72%, новый владелец приобрёл его за 3,1 тыс. евро.Следующие торги – в июне. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Вильнюсский аукцион — статья прочитана 155 раз Комментарии