Премьер Литвы: мы должны ускорить реализацию экономического плана 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы должно ускорить реализацию объявленного несколько недель назад плана помощи экономике, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Мы должны взяться за экономический файл и окончательно определить сферы, в которых можно было бы возобновить деятельность отдельных видов бизнеса. Само собой разумеется, что при соблюдении строгих требований безопасности. Кроме того, мы должны ускорить реализацию плана стимуляции экономики", – написал во вторник в социальной сети "Фейсбук" С. Сквернялис.



Он также сообщил, что со вторника в агенство Invega могут обращаться компании-поставщики, которые не получили от покупателей денег за товары и услуги.



"На этой неделе запускаются важные и ожидаемые меры помощи бизнесу и для оживления экономики, которые позволят компаниям покрыть необходимые расходы, решить временные проблемы с оборотными средствами и ликвидностью", – написал С. Сквернялис. Правительство Литвы должно ускорить реализацию объявленного несколько недель назад плана помощи экономике, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис."Мы должны взяться за экономический файл и окончательно определить сферы, в которых можно было бы возобновить деятельность отдельных видов бизнеса. Само собой разумеется, что при соблюдении строгих требований безопасности. Кроме того, мы должны ускорить реализацию плана стимуляции экономики", – написал во вторник в социальной сети "Фейсбук" С. Сквернялис.Он также сообщил, что со вторника в агенство Invega могут обращаться компании-поставщики, которые не получили от покупателей денег за товары и услуги."На этой неделе запускаются важные и ожидаемые меры помощи бизнесу и для оживления экономики, которые позволят компаниям покрыть необходимые расходы, решить временные проблемы с оборотными средствами и ликвидностью", – написал С. Сквернялис. По словам премьера, уже 300 компаний обратились в Invega по вопросу компенсации процентов.



Между тем, работающие индивидуально уже подали в Службу занятости почти 38 тыс. прошений о выплате в 257 евро в связи с утратой доходов.



"Почти треть (просителей) эти средства уже должны были достигнуть, оставшиеся люди получат выплаты в ближайшее время", – сказал премьер.



В марте правительство утвердило беспрецедентный пакет поощрения экономики. В нем было предусмотрено направить на поощрение экономики 1 млрд евро, а по полмиллиона – на здравоохранение, сохранение рабочих мест и поддержание ликвидности компаний. Несколько недель назад было заявлено, что помощь на поддержание ликвидности бизнеса повышается до 1 млрд евро. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: коронавирус, распространение, контроль, карантин, премьер География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии