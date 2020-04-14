Распространение вируса под контролем, можно осторожно смягчать ограничения - советник президента Литвы 🔊 Воспроизвести



Советник президента Литвы по экономическим вопросам Симонас Крепшта заявил, что, по новейшим данным, Литве удалось взять под контроль распространение вируса, поэтому можно думать об осторожном смягчении некоторых ограничений для бизнеса.



"Действительно видно, что ситуация, можно сказать, взята под контроль, мы уже не видим неконтролируемого распространения, точно не повторяется ситуация как в государствах Южной Европы, и это настраивает на определенный оптимизм", – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции Ziniu radijas.



По его словам, одним из индикаторов распространения пандемии является время, за которое удваиваются количество выявленных инфицированных людей. В начале и середине марте в Литве оно составляло 3-4 дня, а сейчас – достигает несколько недель. Советник президента Литвы по экономическим вопросам Симонас Крепшта заявил, что, по новейшим данным, Литве удалось взять под контроль распространение вируса, поэтому можно думать об осторожном смягчении некоторых ограничений для бизнеса."Действительно видно, что ситуация, можно сказать, взята под контроль, мы уже не видим неконтролируемого распространения, точно не повторяется ситуация как в государствах Южной Европы, и это настраивает на определенный оптимизм", – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции Ziniu radijas.По его словам, одним из индикаторов распространения пандемии является время, за которое удваиваются количество выявленных инфицированных людей. В начале и середине марте в Литве оно составляло 3-4 дня, а сейчас – достигает несколько недель. "Это такой рубеж, и другие страны интерпретируют так, что, если удвоение происходит более чем через несколько людей, можно думать об определенном смягчении в экономике", – пояснил С. Крепшта.



Однако он отметил, что спешить точно не следует, это будет делаться внимательно, посегментно, с оценкой влияния на ситуацию с пандемией.



"В этом соревновании действительно очень легко можно сделать фальстарт, но это соревнования на длинную дистанцию. Очевидно, что мы будем жить с этим вирусом, пока не будет создана эффективная вакцина. Это достаточно длительный период, который может затянуться на год или полтора", – отметил советник президента.



Премьер Саулюс Сквернялис накануне длинных пасхальных выходных сказал в интервью BN, что на следующей неделе правительство планирует огласить предварительный план из четырех частей для поэтапного смягчения карантинных ограничений, если ситуация с распространением коронавируса останется стабильной.



По словам премьера, после Пасхи, в среду, на заседании кабмин может объявить о частичных послаблениях в секторе торговли и услуг.



Второй этап будет включать уличные кафе, услуги оздоровления, спорт-клубы, третий – детские сады и школы, а в дальнейшей перспективе будет рассмотрено и смягчение ограничений на массовые мероприятия.



В целях замедления распространения коронавируса карантин в Литве введён 16 марта. Он действует до 27 апреля включительно. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 218 раз Комментарии