В Страсбургском суде – меньше компенсации, взысканных с Литвы 🔊 Воспроизвести



В прошлом году Литве пришлось заплатить одну из самых низких за последние пять лет выплат по компенсациям, назначенным Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).



В 2019 году за нарушения Конвенции о правах человека, а также в делах, по которым были заключены мировые соглашения или по односторонним декларациям правительства Литва должна была выплатить 193 тыс. 578 евро.



По данным Министерства юстиции в 2018 году ЕСПЧ указал Литве возместить 507 тыс. 952 евро понесенного ущерба, в 2017 году – 151 тыс., в 2016 году – 226 тыс. 416 евро, в 2015 году – 226 тыс. 708 евро.



Среди присужденных в прошлом году компенсаций: выплата в 12,3 тыс. евро за слишком длительное восстановление прав собственности, 13,3 тыс. евро – за не расследованные обстоятельства смерти, 16 тыс. и 14,4 тыс. евро – за незаконное использование силы полицией, 10,3 тыс. евро – за ненадлежащие условия заключения и прочее.



По словам представителя правительства Литвы в ЕСПЧ Каролины Бубните-Ширмене, в последнее время количество передаваемых в суд дел против Литвы не очень меняется. В прошлом году их было 396, в позапрошлом – 438, в 2017 – 401.



"Литва и другие Балтийские страны остаются в группе стран, которые не вызывают больших проблем у ЕСПЧ", – утверждает представитель правительства. В прошлом году Литве пришлось заплатить одну из самых низких за последние пять лет выплат по компенсациям, назначенным Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).В 2019 году за нарушения Конвенции о правах человека, а также в делах, по которым были заключены мировые соглашения или по односторонним декларациям правительства Литва должна была выплатить 193 тыс. 578 евро.По данным Министерства юстиции в 2018 году ЕСПЧ указал Литве возместить 507 тыс. 952 евро понесенного ущерба, в 2017 году – 151 тыс., в 2016 году – 226 тыс. 416 евро, в 2015 году – 226 тыс. 708 евро.Среди присужденных в прошлом году компенсаций: выплата в 12,3 тыс. евро за слишком длительное восстановление прав собственности, 13,3 тыс. евро – за не расследованные обстоятельства смерти, 16 тыс. и 14,4 тыс. евро – за незаконное использование силы полицией, 10,3 тыс. евро – за ненадлежащие условия заключения и прочее.По словам представителя правительства Литвы в ЕСПЧ Каролины Бубните-Ширмене, в последнее время количество передаваемых в суд дел против Литвы не очень меняется. В прошлом году их было 396, в позапрошлом – 438, в 2017 – 401."Литва и другие Балтийские страны остаются в группе стран, которые не вызывают больших проблем у ЕСПЧ", – утверждает представитель правительства. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: компенсации, литовцы, ЕСПЧ, жалобы География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии