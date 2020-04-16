Истребители НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России над Балтикой 🔊 Воспроизвести



На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило во вторник Министерство обороны.



Во вторник Минобороны сообщило, что 6 апреля истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-76", летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области в континентальную часть России. Он следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.



Девятого апреля истребители НАТО опознали транспортный самолет РФ "Ан-26", следовавший международном воздушном пространстве из Калининградской области в континентальную часть России. Самолет летел по летному плану, с выключенным транспондером, поддерживал связь с региональными диспетчерами.



11-ого апреля, истребители поднимались в воздух дважды – был опознан российский транспортный самолет "ан-26" и военный самолет "Ил-76", они летели с континентальной части России в Калининградскую область.



"Ан-26" следовал летному плану, его транспондер был выключен, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, "Ил-76" следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами. На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило во вторник Министерство обороны.Во вторник Минобороны сообщило, что 6 апреля истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-76", летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области в континентальную часть России. Он следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.Девятого апреля истребители НАТО опознали транспортный самолет РФ "Ан-26", следовавший международном воздушном пространстве из Калининградской области в континентальную часть России. Самолет летел по летному плану, с выключенным транспондером, поддерживал связь с региональными диспетчерами.11-ого апреля, истребители поднимались в воздух дважды – был опознан российский транспортный самолет "ан-26" и военный самолет "Ил-76", они летели с континентальной части России в Калининградскую область."Ан-26" следовал летному плану, его транспондер был выключен, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, "Ил-76" следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 337 раз Комментарии