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Истребители НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России над Балтикой
На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило во вторник Министерство обороны.
Во вторник Минобороны сообщило, что 6 апреля истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-76", летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области в континентальную часть России. Он следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.
Девятого апреля истребители НАТО опознали транспортный самолет РФ "Ан-26", следовавший международном воздушном пространстве из Калининградской области в континентальную часть России. Самолет летел по летному плану, с выключенным транспондером, поддерживал связь с региональными диспетчерами.
11-ого апреля, истребители поднимались в воздух дважды – был опознан российский транспортный самолет "ан-26" и военный самолет "Ил-76", они летели с континентальной части России в Калининградскую область.
"Ан-26" следовал летному плану, его транспондер был выключен, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, "Ил-76" следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии
География: Литва
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