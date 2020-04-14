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В связи с карантином – выплаты за простой более 114 деятелям искусства Литвы
С начала карантина в Литве были выделены выплаты за творческий простой 114 деятелям искусства, сообщило BNS Министерство культуры.
"В начале этой недели добавятся еще 47 решений, поэтому в целом их будет 161", – сообщила представитель министерства по связям с общественностью Яна Микулевич.
По ее словам, с объявлением карантина были закрыты все учреждения культуры, отозваны мероприятия, поэтому выросли просьбы о выплатах за простой.
Среди получивших такие выплаты – актеры, режиссеры, фотографы, художники, танцоры, скульпторы, музыканты и другие.
Выплата в размере минимальной месячной зарплаты – 607 евро – они будут получать в течение трех месяцев: апреля, мая и июня.
Претендовать на эти выплаты могут лишь лица, обладающие статусом деятеля культуры.
В этом году на социальную программу деятелей искусства в целом было выделено 1 млн 642 тыс. евро, но в марте Кабмин внес дополнительные 2 млн евро.
По подсчетам министерства, за период карантина, количество творческих деятелей, претендующих на выплаты за творческий простой может вырасти до 1100.
В данный момент в Литве зарегистрированы 5202 лица со статусом творческого работника.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, культура, чп и криминал
Ключевые слова: музыканты, компенсации, контроль, артисты, карантин, распространение, коронавирус
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