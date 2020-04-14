В связи с карантином – выплаты за простой более 114 деятелям искусства Литвы 🔊 Воспроизвести



С начала карантина в Литве были выделены выплаты за творческий простой 114 деятелям искусства, сообщило BNS Министерство культуры.



"В начале этой недели добавятся еще 47 решений, поэтому в целом их будет 161", – сообщила представитель министерства по связям с общественностью Яна Микулевич.



По ее словам, с объявлением карантина были закрыты все учреждения культуры, отозваны мероприятия, поэтому выросли просьбы о выплатах за простой.



Среди получивших такие выплаты – актеры, режиссеры, фотографы, художники, танцоры, скульпторы, музыканты и другие.



Выплата в размере минимальной месячной зарплаты – 607 евро – они будут получать в течение трех месяцев: апреля, мая и июня.



Претендовать на эти выплаты могут лишь лица, обладающие статусом деятеля культуры.



В этом году на социальную программу деятелей искусства в целом было выделено 1 млн 642 тыс. евро, но в марте Кабмин внес дополнительные 2 млн евро.



По подсчетам министерства, за период карантина, количество творческих деятелей, претендующих на выплаты за творческий простой может вырасти до 1100.



В данный момент в Литве зарегистрированы 5202 лица со статусом творческого работника. С начала карантина в Литве были выделены выплаты за творческий простой 114 деятелям искусства, сообщило BNS Министерство культуры."В начале этой недели добавятся еще 47 решений, поэтому в целом их будет 161", – сообщила представитель министерства по связям с общественностью Яна Микулевич.По ее словам, с объявлением карантина были закрыты все учреждения культуры, отозваны мероприятия, поэтому выросли просьбы о выплатах за простой.Среди получивших такие выплаты – актеры, режиссеры, фотографы, художники, танцоры, скульпторы, музыканты и другие.Выплата в размере минимальной месячной зарплаты – 607 евро – они будут получать в течение трех месяцев: апреля, мая и июня.Претендовать на эти выплаты могут лишь лица, обладающие статусом деятеля культуры.В этом году на социальную программу деятелей искусства в целом было выделено 1 млн 642 тыс. евро, но в марте Кабмин внес дополнительные 2 млн евро.По подсчетам министерства, за период карантина, количество творческих деятелей, претендующих на выплаты за творческий простой может вырасти до 1100.В данный момент в Литве зарегистрированы 5202 лица со статусом творческого работника. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: музыканты, компенсации, контроль, артисты, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 121 раз Комментарии