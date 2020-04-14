У 18 священников и монахов Московской епархии РПЦ выявили коронавирус 🔊 Воспроизвести



Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, передает



"По состоянию на 13 апреля 2020 года коронавирус выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих... храмов и монастырей Московской епархии", - говорится в сообщении. По информации группы, вирус обнаружен в 14 храмах и монастырях. Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС "По состоянию на 13 апреля 2020 года коронавирус выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих... храмов и монастырей Московской епархии", - говорится в сообщении. По информации группы, вирус обнаружен в 14 храмах и монастырях. Храмы, служители которых заболели коронавирусом, - иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, преподобного Симеона Столпника за Яузой, апостола Андрея Первозванного в Метрогородке, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Спаса Нерукотворного Образа в Перово, Живоначальной Троицы в Свиблово, великомученика Георгия Победоносца в Коптево и в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. В Елоховском соборе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля провел утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы после объезда Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" для избавления от пандемии коронавируса.



Кроме того, больные коронавирусом выявлены в трех московских ставропигиальных (находящихся под прямым патриаршим управлением) монастырях. Среди них два мужских (Высоко-Петровский и Донской монастыри) и один женский монастырь - Марфо-Мариинская обитель милосердия.



Еще у 21 священнослужителя и монашествующих из восьми храмов имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден. Это клирики и монашествующие Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, храмов Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово, Преображения Господня в Богородском, святых равноапостольных Константина и Елены в Митино, святых Девяти Мучеников Кизических, а также святителя Иннокентия митрополита Московского в Бескудникове, и Богоявленского кафедрального собора в Елохове. ТАСС Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: контроль, РПЦ, монахи, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Россия — статья прочитана 120 раз Комментарии