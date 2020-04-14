Австрия смягчает карантин 🔊 Воспроизвести



Австрия смягчает меры, введенные для борьбы с SARS-CoV-2. Во вновь открывшихся магазинах нужно носить защитные маски и соблюдать дистанцию. Парикмахерские, рестораны и отели заработают не раньше мая, сообщает



Австрия начала смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновляют работу со вторника, 14 апреля. "Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Австрия смягчает меры, введенные для борьбы с SARS-CoV-2. Во вновь открывшихся магазинах нужно носить защитные маски и соблюдать дистанцию. Парикмахерские, рестораны и отели заработают не раньше мая, сообщает DW Австрия начала смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновляют работу со вторника, 14 апреля. "Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Смягчение ограничений, действующих с 16 марта, сопряжено с рядом условий. Так, в магазинах может одновременно находиться ограниченное число покупателей, посетители должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию.



Все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая, добавил Курц. Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая.



В Испании заработали строительные фирмы, в Дании - детсады



Австрия - не единственное государство Евросоюза, приступившее к постепенному ослаблению коронавирусных ограничений. Так, власти Испании разрешили с 13 апреля возобновить работу строительным фирмам и отдельным промышленным предприятиям. А в Дании с 15 апреля вновь распахнут свои двери детские сады и начальные школы. dw.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Австрия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 156 раз Комментарии