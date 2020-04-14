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За пасхальные выходные в Литве за нарушения карантина оштрафованы 200 человек
За минувшие пасхальные выходные литовская полиция оштрафовала в связи с нарушениями карантинного режима более чем 200 человек.
"За трое праздничных суток составлен 231 протокол", – сообщил BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.
За подобные нарушения Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. евро для физических лиц, а для руководителей юридических лиц или прочих ответственных лиц – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро. В первый раз назначается половина минимального штрафа.
С целью контроля над распространением коронавируса в Литве на длительные пасхальные выходные, с 20 часов пятницы вступил в силу запрет правительства на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания.
Полиция утверждает, что за этот период в города и городки во время проверок было запрещен въезд-выезд около 15 тыс. автомобилей из 100 тыс. проверенных.
Ограничение на передвижение за пределы города проживания действовало до 20 часов понедельника.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: штраф, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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