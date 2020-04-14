Телемост с Фёдором Лукьяновым 🔊 Воспроизвести



Тема дискуссии: «Новый мировой порядок: что будет после пандемии?».



Телемост «Рига-Москва» пройдёт в эфире рижской радиостанции Baltkom.



Что ждёт мир после коронавируса: объединение и солидарность, разъединение и изоляция - или анархия? Есть ли будущее у концепции Европы разных скоростей? А у стран Балтии - шансы экономического восстановления после сегодняшнего кризиса? Станет ли прохождение через пандемию уроком для всей планеты? 16 апреля, в четверг, с 13.00 до 14.30, на вопросы латвийских и литовских журналистов, а также друзей медиаклуба «Формат А-3» ответит известный эксперт в сфере международных и экономических отношений, профессор-исследователь Научного университетского центра российской Высшей школы экономики, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.Тема дискуссии: «Новый мировой порядок: что будет после пандемии?».Телемост «Рига-Москва» пройдёт в эфире рижской радиостанции Baltkom.Что ждёт мир после коронавируса: объединение и солидарность, разъединение и изоляция - или анархия? Есть ли будущее у концепции Европы разных скоростей? А у стран Балтии - шансы экономического восстановления после сегодняшнего кризиса? Станет ли прохождение через пандемию уроком для всей планеты? Фёдор Лукьянов является директором по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Доклады клуба «Валдай» последних двух лет достаточно точно предсказали векторы движения мировой модели. В том числе – сценарий, который осуществляется на наших глазах во время пандемии. Эксперты прогнозировали возможность наступления острого кризиса, хаотичного и быстро меняющегося порядка, крах привычных институтов - от национального государства с его суверенитетом до привычного капитализма. А также предрекали, что наступит полная перезагрузка институтов, власти, способов производства и международных отношений. Эта выходящая за пределы шаблона модель оставалась в основном на страницах публицистики и академической литературы. Коронавирус перевёл гипотетический сценарий в реальность.



Свои вопросы присылайте по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com.



Cмотреть видеотрансляцию из студии в режиме онлайн можно будет по ссылке: https://mixnews.lv/videotranslyacziya/?nohdr.



Более подробная информация: http://www.format-a3.ru/announces/502.html. Инф. «Обзора» Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Фёдор Лукьянов, «Формат А-3», медиаклуб — статья прочитана 160 раз Комментарии