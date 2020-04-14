Телемост с Фёдором Лукьяновым

Тема дискуссии: «Новый мировой порядок: что будет после пандемии?».
Телемост «Рига-Москва» пройдёт в эфире рижской радиостанции Baltkom.
Что ждёт мир после коронавируса: объединение и солидарность, разъединение и изоляция - или анархия? Есть ли будущее у концепции Европы разных скоростей? А у стран Балтии - шансы экономического восстановления после сегодняшнего кризиса? Станет ли прохождение через пандемию уроком для всей планеты?
Фёдор Лукьянов является директором по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Доклады клуба «Валдай» последних двух лет достаточно точно предсказали векторы движения мировой модели. В том числе – сценарий, который осуществляется на наших глазах во время пандемии. Эксперты прогнозировали возможность наступления острого кризиса, хаотичного и быстро меняющегося порядка, крах привычных институтов - от национального государства с его суверенитетом до привычного капитализма. А также предрекали, что наступит полная перезагрузка институтов, власти, способов производства и международных отношений. Эта выходящая за пределы шаблона модель оставалась в основном на страницах публицистики и академической литературы. Коронавирус перевёл гипотетический сценарий в реальность.
Свои вопросы присылайте по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com.
Cмотреть видеотрансляцию из студии в режиме онлайн можно будет по ссылке: https://mixnews.lv/videotranslyacziya/?nohdr.
Более подробная информация: http://www.format-a3.ru/announces/502.html.
Свои вопросы присылайте по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com.
Cмотреть видеотрансляцию из студии в режиме онлайн можно будет по ссылке: https://mixnews.lv/videotranslyacziya/?nohdr.
Более подробная информация: http://www.format-a3.ru/announces/502.html.