Рядом с Вильнюсом выявлен очаг коронавируса 🔊 Воспроизвести



У эпидемиологов вызывает беспокойства очаг коронавируса, выявленный на швейном предприятии в городке Неменчине, что в Вильнюсском районе Литвы. Планируется провести тесты и в находящемся неподалеку доме престарелых.



"Крупнейший очаг COVID-19 сейчас, если исключить учреждения здравоохранения – на швейном предприятии в Неменчине. В пятницу там был установлен один, а в субботу еще четыре случая, а в воскресенье в целом он был выявлен у тринадцати работников предприятия, и эта цифра будет расти. Очень распространяется, и это нас беспокоит", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.



По ее словам, молниеносное распространение не удается остановить и по причине возможных нарушений самоизоляции, а возможно по причине халатного отношения руководства предприятия, в связи с некоторыми полученными сообщениями уже есть обращения в полицию. У эпидемиологов вызывает беспокойства очаг коронавируса, выявленный на швейном предприятии в городке Неменчине, что в Вильнюсском районе Литвы. Планируется провести тесты и в находящемся неподалеку доме престарелых."Крупнейший очаг COVID-19 сейчас, если исключить учреждения здравоохранения – на швейном предприятии в Неменчине. В пятницу там был установлен один, а в субботу еще четыре случая, а в воскресенье в целом он был выявлен у тринадцати работников предприятия, и эта цифра будет расти. Очень распространяется, и это нас беспокоит", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.По ее словам, молниеносное распространение не удается остановить и по причине возможных нарушений самоизоляции, а возможно по причине халатного отношения руководства предприятия, в связи с некоторыми полученными сообщениями уже есть обращения в полицию. "Особенно беспокоит то, что есть сообщения о нарушении самоизоляции. Должны быть около 100 человек изолированных, и мы уже получили сообщения от жителей Неменчине о нарушениях изоляции, информирована полиция", – рассказала Р. Лингене.



В воскресенье вечером Национальный центр общественного здоровья сообщил, что, по предварительным данным, вспышка возникла на швейном предприятии Vilnika, на котором работают 314 человек.



Еще один случай, вызывающий обеспокоенность, выявлен в Доме престарелых и опеки Вильнюсского района Senevita.



В этом учреждении коронавирус подтвержден у одного работника. Есть опасения по поводу возможности передачи вируса пожилым людям с хроническими болезнями, для которых Covid-19 особо опасен.



В ближайшее время будут взяты анализы у работников (150 человек) и постояльцев учреждения (200). инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии