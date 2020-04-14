Из-за карантина отложено обновление системы авиадиспетческой компании Oro navigacija /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Поскольку в связи с карантином Литву покинули специалисты испанской компании Indra, находящаяся в госуправлении авиадиспетчерская компания Oro navigacija была вынуждена отложить внедрение новой системы управления полетами. Невзирая на это, временный глава компании отмечает, что сейчас будет больше времени для совершенствования систем.



По словам временно возглавляющего Oro navigacija с пятницы Марюса Белюнаса, без испанских специалистов и в ситуации отсутствия рейсов невозможно продолжать работы.



"Система в процессе внедрения, ее скорректировал карантин, но в принципе это действительно неплохо, потому что испанцы смогут усовершенствовать эту систему у себя, перед тем, как привезти ее нам", – сказал BNS М. Белюнас.



"Нам нужно, чтобы к нам прибыли испанские специалисты, а для тестирования нужны рейсы", – добавил он. Поскольку в связи с карантином Литву покинули специалисты испанской компании Indra, находящаяся в госуправлении авиадиспетчерская компания Oro navigacija была вынуждена отложить внедрение новой системы управления полетами. Невзирая на это, временный глава компании отмечает, что сейчас будет больше времени для совершенствования систем.По словам временно возглавляющего Oro navigacija с пятницы Марюса Белюнаса, без испанских специалистов и в ситуации отсутствия рейсов невозможно продолжать работы."Система в процессе внедрения, ее скорректировал карантин, но в принципе это действительно неплохо, потому что испанцы смогут усовершенствовать эту систему у себя, перед тем, как привезти ее нам", – сказал BNS М. Белюнас."Нам нужно, чтобы к нам прибыли испанские специалисты, а для тестирования нужны рейсы", – добавил он. Он также отметил, что нет особой срочности завершить проект, поскольку нынешние оборудование является безопасным.



Стоимость всей системы с установкой достигает 13,5 млн евро, ее устанавливает Indra Sistemas, которая ранее вместе с Oro navigacija учредила центр компетенции в Вильнюсе. Эта же компания внедряла систему управления на литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.



После приобретения новой системы управления полетами Oro navigacija стала частью концерна iTEC, являющемуся противовесом росту цен благодаря общим закупкам.



В деятельности iTEC участвуют авиадиспетчесркие компании Германии, Соединенного Королевства, Голландии, Испании, Норвегии, Литвы и Польши.



Планируется, что системы управления полетами всех членов iTEC будут унифицированы к 2025 году.



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После того, как количество полётов в воздушном пространстве Литвы на прошлой неделе сократилось на 82%, временный глава компании по управлению полётами Oro navigacija подчёркивает, что ситуация в Литве лучше, чем в остальной Европе, где число полётов сократилось на 89,3%. Марюс Белюнас надеется, сто ситуация начнёт меняться летом.



"Это изменение в Европе соответствует пессимистическому сценарию изменения потока полётов, составленному Европейской организацией безопасности аэронавигации (Евроконтроль). Какое-то время мы ещё будем видеть их спад, но мы надеемся, что с началом лета ситуация станет улучшаться. Пока специалисты нашего предприятия не усматривают положительных изменений ни в Европе, ни в мире", - сказал М. Белюнас в комментарии для BNS.



6-13 апреля по сравнению с таким же периодом в прошлом году общее число полётов в воздушном пространстве Литвы сократилось на 82% до 1036 полётов, а число транзитных полётов - на 81% до 817.



В длинные пасхальные выходные в воздушном пространстве Литвы состоялось всего 344 полёта - на 84,4% меньше, чем год назад, из них 290 полётов были транзитными – на 82% меньше. Выполнялись транзитные полёты в Китай и из него - 71 полёт, в Россию и из неё - 152. BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, Oro navigacija, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 188 раз Комментарии