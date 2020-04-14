|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент подписал ратифицированные парламентариями соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Белорусские депутаты, напомним, ратифицировали эти соглашения на открытии весенней сессии Палаты представителей.
Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.
После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро, а получить его станет проще. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.
Сейчас шенгенская виза обходится белорусам в 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это несправедливым, до пандемии ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи.
news.tut.by
География: Белоруссия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|