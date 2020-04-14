Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС 🔊 Воспроизвести Фото:TUT.BY



Президент подписал ратифицированные парламентариями соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает



Белорусские депутаты, напомним, ратифицировали эти соглашения на открытии весенней сессии Палаты представителей.



Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.



После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро, а получить его станет проще. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.



Сейчас шенгенская виза обходится белорусам в 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это несправедливым, до пандемии ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи. Президент подписал ратифицированные парламентариями соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.Белорусские депутаты, напомним, ратифицировали эти соглашения на открытии весенней сессии Палаты представителей.Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро, а получить его станет проще. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.Сейчас шенгенская виза обходится белорусам в 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это несправедливым, до пандемии ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи. news.tut.by Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: визы, цена, Лукашенко, контроль, Шенген География: Белоруссия — статья прочитана 177 раз Комментарии