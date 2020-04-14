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Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Фото:TUT.BY


Президент подписал ратифицированные парламентариями соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Белорусские депутаты, напомним, ратифицировали эти соглашения на открытии весенней сессии Палаты представителей.

Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.

После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро, а получить его станет проще. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.

Сейчас шенгенская виза обходится белорусам в 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это несправедливым, до пандемии ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи.
news.tut.by
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: визы, цена, Лукашенко, контроль, Шенген
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 14 апреля, 13:00

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