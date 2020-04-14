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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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На 14 апреля в Литве коронавирус выявлен у 1070 человек
Число выздоровевших и скончавшихся пациентов за сутки не изменилось – из литовских больниц выписались более 100 человек, 24 человека погибли, сообщает Sputnik Литва. В Литве число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на восемь человек, свидетельствуют данные сайта правительства, посвященного борьбе с COVID-19.
В понедельник в Литве были выявлены восемь случаев коронавируса, общее количество подтвержденных зараженных выросло до 1070, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
По причине коронавирусной инфекции в стране скончались 24 человека, выздоровевшим считается 101 человек.По данным Национального центра общественного здоровья, среди выздоровевших 15 специалистов здравоохранения. Один из них – фармацевт.
В понедельник были взяты 1187 мазков, в целом проведен анализ 42 690 мазков.
В Литве до 27 апреля введен карантин. Власти рассматривают возможности смягчения его условий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,7 миллиона случаев заражения, более 111 тысяч человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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