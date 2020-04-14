На 14 апреля в Литве коронавирус выявлен у 1070 человек 🔊 Воспроизвести



Число выздоровевших и скончавшихся пациентов за сутки не изменилось – из литовских больниц выписались более 100 человек, 24 человека погибли, сообщает



В понедельник в Литве были выявлены восемь случаев коронавируса, общее количество подтвержденных зараженных выросло до 1070, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.



По причине коронавирусной инфекции в стране скончались 24 человека, выздоровевшим считается 101 человек.По данным Национального центра общественного здоровья, среди выздоровевших 15 специалистов здравоохранения. Один из них – фармацевт.



В понедельник были взяты 1187 мазков, в целом проведен анализ 42 690 мазков.



В Литве до 27 апреля введен карантин. Власти рассматривают возможности смягчения его условий.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,7 миллиона случаев заражения, более 111 тысяч человек скончались.



Число выздоровевших и скончавшихся пациентов за сутки не изменилось – из литовских больниц выписались более 100 человек, 24 человека погибли, сообщает Sputnik Литва . В Литве число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на восемь человек, свидетельствуют данные сайта правительства, посвященного борьбе с COVID-19.В понедельник в Литве были выявлены восемь случаев коронавируса, общее количество подтвержденных зараженных выросло до 1070, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.По причине коронавирусной инфекции в стране скончались 24 человека, выздоровевшим считается 101 человек.По данным Национального центра общественного здоровья, среди выздоровевших 15 специалистов здравоохранения. Один из них – фармацевт.В понедельник были взяты 1187 мазков, в целом проведен анализ 42 690 мазков.В Литве до 27 апреля введен карантин. Власти рассматривают возможности смягчения его условий.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,7 миллиона случаев заражения, более 111 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 199 раз Комментарии