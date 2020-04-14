Канализация может дать информацию о Covid-19 не менее точную, чем тестирование 🔊 Воспроизвести © Lsm.lv



Исследования содержимого городских канализационных систем на предмет выявления там коронавируса могут помочь выяснить истинный масштаб заражения населения. Так, одно из исследований показало, что инфицированных многократно больше, чем выявлено официально. Другое предупредило о наличии заболевших еще до того, как первый диагноз был поставлен лабораторно, пишет



Сейчас такие исследования сточных вод, по данным британского научного журнала Nature, ведут более десяти групп ученых. В Нидерландах, США и Швеции удалось обнаружить присутствие коронавируса в сточных водах, поступающих через канализационные системы на очистные станции. Исследования содержимого городских канализационных систем на предмет выявления там коронавируса могут помочь выяснить истинный масштаб заражения населения. Так, одно из исследований показало, что инфицированных многократно больше, чем выявлено официально. Другое предупредило о наличии заболевших еще до того, как первый диагноз был поставлен лабораторно, пишет PRESS.LV со ссылкой на Lsm.lv.Сейчас такие исследования сточных вод, по данным британского научного журнала Nature, ведут более десяти групп ученых. В Нидерландах, США и Швеции удалось обнаружить присутствие коронавируса в сточных водах, поступающих через канализационные системы на очистные станции. Такие анализы — один из давних и действенных методов отслеживания инфекционных заболеваний, возбудители которых выделяются с мочой или фекалиями. Коронавирус SARS-CoV-2 как раз принадлежит к этому типу.



Выявить всех носителей, включая бессимптомных



На одну очистную станцию стекается вода из туалетов огромного массива жителей — до миллиона человек, поясняет Гертьян Медема, микробиолог из нидерландского Института изучения воды KWR. Он предполагает, что такой масштабный мониторинг даст даже более точную оценку распространения коронавируса, чем тестирование. Это вполне логично — в туалет ходят все, а анализ на Covid-19 сдают по большей части только те, у кого появились характерные симптомы.



«Органы здравоохранения видят только верхушку айсберга», – цитирует Nature Гертьяна Медему. Группе ученых, которую он возглавляет, удалось обнаружить РНК коронавируса на нескольких очистных сооружениях в Нидерландах. В городе Амерсфорт вирус в сточных водах был найден раньше, чем были констатированы первые случаи заболевания среди жителей.



Другая группа голландских исследователей обнаружила следы SARS-CoV-2 в сточных водах аэропорта Схипхол. Это случилось всего через четыре дня после первого официального клинически подтвержденного случая Covid-19 в Нидерландах.



Группа под руководством инфекциониста Аны Марии де Рода Хусман намерена расширить исследования и провести забор образцов в столицах всех 12 провинций страны, а также еще в 12 выявленных очагах эпидемии.



В марте этого года американская компания Biobot Analytics совместно с учеными Массачусетского технологического института и Гарвардского университета исследовала образцы сточных вод, взятые на одной очистной станции в штате Массачусетс. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов научных работ medRvix.



Исследователи обнаружили, что присутствие коронавируса в образцах намного выше, чем предполагалось. Это может указывать на то, что число вирусоносителей в этом районе намного превышает официально подтвержденные анализами данные.



В районе вокруг станции очистки выявлено около 450 подтвержденных случаев Covid-19. По анализу образцов сточных вод ученые предполагают, что в реальности здесь может находиться от 2 300 до 115 000 зараженных, пишет журнал Newsweek.



Что нужно для точности



Для количественной оценки масштабов заражения населения в какой-то конкретной местности ученые должны для начала выяснить, сколько РНК вируса выделяется из организма больного с фекалиями. А затем, исходя из концентрации РНК вируса в пробах сточных вод, рассчитать количество зараженных среди населения этой местности.



Выборка экскрементов, выделяемых населением, должна быть достаточно репрезентативной, а не «моментальным снимком», и тесты должны выявлять вирус даже при его низкой концентрации, полагают ученые австралийского Альянса по охране окружающей среды в Квинсленде — организации, консультирующей правительство.



Сигнал тревоги



Еще неизвестно, когда закончится нынешняя пандемия, но ученые вовсе не гарантируют, что она будет последней. Регулярный анализ проб сточных вод может стать инструментом раннего предупреждения о том, что коронавирус к нам вернулся, отмечает де Рода Хусман. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, в котором она работает, и раньше проводил такой мониторинг для выявления вспышек норовируса, устойчивых к антибиотикам бактерий, вирусов полиомиелита и кори.



Как показали исследования, SARS-CoV-2 может появляться в фекалиях в течение трех дней после заражения, говорит Тамар Кон, вирусолог из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне. Как правило, симптомы, достаточно серьезные для того, чтоб обращаться за помощью к медикам, проявляются несколько позже — через неделю или даже через две. В связи с этим тестирование на Covid-19 тоже может стать более эффективным.



Результаты исследований сточных вод также могут помочь чиновникам здравоохранения принимать более адекватные и скорые меры по введению карантина в отдельных регионах. При вспышке болезни промедление с ограничениями на 7-10 дней в новом очаге может иметь очень серьезные последствия. press.lv Категории: чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: Китай, исследования, канализация, вирус, пандемия — статья прочитана 210 раз Комментарии