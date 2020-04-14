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Режим самоизоляции во Франции продлён до 11 мая
Режим самоизоляции во Франции, истекающий 15 апреля, продлевается до 11 мая. Границы страны по-прежнему остаются закрытыми. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон во время обращения к нации в прямом эфире, сообщает ЛАЙФ.
— Мы должны продолжать наши усилия и следовать введённым правилам. Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая, — подчеркнул глава государства.
Запрет на массовые мероприятия решено оставить в силе ещё дольше — до середины июня. А вот детские сады, школы и лицеи откроются в мае. Границы Франции с неевропейскими странами будут закрыты до особого распоряжения.
Напомним, с 22 марта в республике введён режим чрезвычайной ситуации, который позволяет ограничивать перемещения граждан и штрафовать нарушителей карантина. Количество заражённых коронавирусом во Франции превышает 136 тысяч человек, умерло почти 15 тысяч человек.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: Франция, контроль, Макрон, карантин, распространение, коронавирус
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