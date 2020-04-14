Режим самоизоляции во Франции продлён до 11 мая 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Режим самоизоляции во Франции, истекающий 15 апреля, продлевается до 11 мая. Границы страны по-прежнему остаются закрытыми. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон во время обращения к нации в прямом эфире, сообщает



— Мы должны продолжать наши усилия и следовать введённым правилам. Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая, — подчеркнул глава государства.



Запрет на массовые мероприятия решено оставить в силе ещё дольше — до середины июня. А вот детские сады, школы и лицеи откроются в мае. Границы Франции с неевропейскими странами будут закрыты до особого распоряжения.



Напомним, с 22 марта в республике введён режим чрезвычайной ситуации, который позволяет ограничивать перемещения граждан и штрафовать нарушителей карантина. Количество заражённых коронавирусом во Франции превышает 136 тысяч человек, умерло почти 15 тысяч человек. Режим самоизоляции во Франции, истекающий 15 апреля, продлевается до 11 мая. Границы страны по-прежнему остаются закрытыми. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон во время обращения к нации в прямом эфире, сообщает ЛАЙФ — Мы должны продолжать наши усилия и следовать введённым правилам. Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая, — подчеркнул глава государства.Запрет на массовые мероприятия решено оставить в силе ещё дольше — до середины июня. А вот детские сады, школы и лицеи откроются в мае. Границы Франции с неевропейскими странами будут закрыты до особого распоряжения.Напомним, с 22 марта в республике введён режим чрезвычайной ситуации, который позволяет ограничивать перемещения граждан и штрафовать нарушителей карантина. Количество заражённых коронавирусом во Франции превышает 136 тысяч человек, умерло почти 15 тысяч человек. life.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Франция, контроль, Макрон, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 134 раза Комментарии