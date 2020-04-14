Эсминец ВМС США зашел в Черное море 🔊 Воспроизвести © U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy Эсминец ВМС США "Портер" . Архивное фото



Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря, сообщил



Отмечается, что силы Черноморского флота начали сопровождать корабль и следят за его действиями.



За текущий год это второй заход американских кораблей в Черное море: в феврале в акваторию также вошел оснащенный системами Aegis эсминец "Росс". Как рассказывали в Вашингтоне, этим визитом США "укрепляли отношения с региональными партнерами".



Всего за прошлый год корабли НАТО входили в Черное море 13 раз.



Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток. Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря, сообщил РИА Новости российский Национальный центр управления обороной.Отмечается, что силы Черноморского флота начали сопровождать корабль и следят за его действиями.За текущий год это второй заход американских кораблей в Черное море: в феврале в акваторию также вошел оснащенный системами Aegis эсминец "Росс". Как рассказывали в Вашингтоне, этим визитом США "укрепляли отношения с региональными партнерами".Всего за прошлый год корабли НАТО входили в Черное море 13 раз.Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, корабли, Черное море География: Украина — статья прочитана 77 раз Комментарии