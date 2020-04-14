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Эсминец ВМС США зашел в Черное море
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря, сообщил РИА Новости российский Национальный центр управления обороной.
Отмечается, что силы Черноморского флота начали сопровождать корабль и следят за его действиями.
За текущий год это второй заход американских кораблей в Черное море: в феврале в акваторию также вошел оснащенный системами Aegis эсминец "Росс". Как рассказывали в Вашингтоне, этим визитом США "укрепляли отношения с региональными партнерами".
Всего за прошлый год корабли НАТО входили в Черное море 13 раз.
Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
РИА Новости
Ключевые слова: нато, корабли, Черное море
География: Украина
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