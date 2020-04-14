Авторынок Литвы обрушился из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Виталий Белоусов



Самым худшим днем было признано 25 марта, когда число новых зарегистрированных машин не дошло и до полусотни. В марте регистрация новых легковых автомобилей в Литве снизилась на 41,1 процента – до 2580 единиц. Об этом сообщает



В марте прошлого года в балтийской республике зарегистрировали 4381 автомобиль. Снижение произошло из-за последствий пандемии коронавируса: паники, ограничений на свободное передвижение людей и товаров, самоизоляции, остановленного и ограниченного в возможностях бизнеса и так далее. Самым худшим днем было признано 25 марта, когда число новых зарегистрированных машин не дошло и до полусотни. В марте регистрация новых легковых автомобилей в Литве снизилась на 41,1 процента – до 2580 единиц. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на компанию AutoTyrimai и данные Regitra.В марте прошлого года в балтийской республике зарегистрировали 4381 автомобиль. Снижение произошло из-за последствий пандемии коронавируса: паники, ограничений на свободное передвижение людей и товаров, самоизоляции, остановленного и ограниченного в возможностях бизнеса и так далее. В марте регистрация личных автомобилей упала на 43,2 процента (до 2249 единиц), а объем легковых коммерческих автомобилей снизился на 21,6 процента (до 331 единицы). Говоря об отдельных рабочих днях, самым успешным было 19 марта, когда было зарегистрировано 235 автомобилей, а худшим – 25-е, когда было зарегистрировано только 46 автомобилей.



В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировал бренд Fiat (870 единиц). Далее следуют Volkswagen (263), Toyota (260), Opel (160) и Škoda (141). Среди престижных брендов был популярен BMW (33 единицы).



Самым популярным личным автомобилем признан Fiat 500, а среди коммерческих легковушек лидером стал Mitsubishi L200.



В целом с начала года в Литве было зарегистрировано 11718 новых автомобилей, что на 1,9 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го (11505 единиц). lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, авто Ключевые слова: авторынок, вирус, пандемия, ценыЮ карантин География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии