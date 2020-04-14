Экономист заверил, что Литве хватит продовольствия на время пандемии 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



По словам эксперта Luminor Lietuva, республика должна содействовать свободной мировой торговле продуктами, а не идти по пути протекционизма и переставать экспортировать некоторые товары, сообщает



По словам эксперта Luminor Lietuva, республика должна содействовать свободной мировой торговле продуктами, а не идти по пути протекционизма и переставать экспортировать некоторые товары, сообщает Sputnik Литва . Экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас заявил, что Литва производит столько, что этого достаточно для самой страны и еще остается доля для экспорта. Об этом он написал в Facebook. Маурицас рассказал, что торговый баланс Литвы в сфере продовольственных товаров положительный и составляет почти один миллиард евро. При этом большую часть излишков составляют зерновые продукты и зерно, однако даже если исключить эту категорию товаров, то республика все равно останется чистым экспортером продовольствия.



"Конечно, не у всех категорий продуктов питания положительный торговый баланс (и не должно быть), поэтому в случае нарушения глобальных цепочек поставок или нехватки сезонных работников (из-за ограничений свободы передвижения во время карантина), из-за чего часть урожая фруктов и овощей просто сгниет на полях, в Литве может возникнуть временная нехватка определенных продуктов, но это никоим образом не означает, что мы должны паниковать и накладывать те или иные ограничения на международную торговлю продуктами питания", – сказал экономист.



По словам Маурицаса, если страны мира начнут участвовать в мировых войнах за торговлю продуктами питания, в частности некоторые страны уже запретили экспорт определенных продуктов питания, то пострадают все.



Плохая ситуация сложится для производителей, которые не смогут экспортировать свою продукцию в другие страны и им придется сокращать инвестиции и количество сотрудников, и для потребителей, которые не смогут покупать товары из других стран по приемлемой цене.



"Поэтому приоритетом для Литвы должно стать содействие свободной мировой торговле продуктами питания, а не протекционизм и выращивание "литовских бананов", – заверил Маурицас.



По словам экономиста, не следует забывать, что продукты питания следуют туда, где есть деньги, поэтому основным приоритетом должно оставаться стимулирование экономики Литвы, потому что если экономика не рухнет, то у республики будут продукты питания и произведенные, и импортированные.



Экономическая ситуация во всех странах мира осложнилась из-за пандемии коронавируса. В Литве до 27 апреля введен карантин. В балтийской республике коронавирусом заболели более 1060 человек, 24 человека скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,7 миллиона случаев заражения, более 111 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: продукты, контроль, минсельхоз, магазины, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 194 раза Комментарии