Министр Дании: к 2030 году у людей не будет ни собственности, ни приватности 🔊 Воспроизвести Министр экологии Дании Ида Аукен



Из-за разворачивающегося в мире кризиса из-за пандемии коронавируса люди всё больше задумываются над тем, что их ждёт в скором будущем? Изменится ли привычная модель мира и, если да, то как? В свете этих вопросов напомним любопытное эссе датского министра, опубликованное несколько лет назад и посвященное миру будущего: где нет собственности, личного транспорта, привычной работы и загрязнения окружающей среды, передает



Министр экологии Дании Ида Аукен выступила на сессии Мирового экономического форума (World Economic Forum) и написала эссе посвященное миру будущего: где нет собственности, личного транспорта, привычной работы и загрязнения окружающей среды. «В нашем городе не принято платить арендную плату, потому что пространство используется всякий раз, когда „хозяина“ нет дома. Например, когда я ухожу, в моей гостиной проходят деловые встречи», — рисует датский министр модель общества скорого будущего. Из-за разворачивающегося в мире кризиса из-за пандемии коронавируса люди всё больше задумываются над тем, что их ждёт в скором будущем? Изменится ли привычная модель мира и, если да, то как? В свете этих вопросов напомним любопытное эссе датского министра, опубликованное несколько лет назад и посвященное миру будущего: где нет собственности, личного транспорта, привычной работы и загрязнения окружающей среды, передает BB.LV Министр экологии Дании Ида Аукен выступила на сессии Мирового экономического форума (World Economic Forum) и написала эссе посвященное миру будущего: где нет собственности, личного транспорта, привычной работы и загрязнения окружающей среды. «В нашем городе не принято платить арендную плату, потому что пространство используется всякий раз, когда „хозяина“ нет дома. Например, когда я ухожу, в моей гостиной проходят деловые встречи», — рисует датский министр модель общества скорого будущего. «Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой город, или лучше сказать — в «наш город». Мне ничего не принадлежит. У меня нет своей машины. Нет своего дома. Я не владею одеждой и бытовой техникой.



Вам это может показаться странным, но нас, жителей города, такая жизнь более чем устраивает.



Все, что раньше считалось продуктом, теперь стало услугой. Транспорт, жилье, еда и все, что необходимо в повседневной жизни, достается нам бесплатно, так что особого смысла владеть чем-то попросту нет. Сначала бесплатной и общедоступной стала связь. Потом, когда бесплатной стала и экологически чистая энергия, дела пошли гораздо быстрее. Цены на транспорт резко упали. Личный автомобиль превратился в бессмыслицу, потому что мы всегда можем вызвать беспилотник или летающую машину для более длительных путешествий, и они приедут через несколько минут.



Как только общественный транспорт оказался дешевле, быстрее и удобнее машины, процесс передвижения стал гораздо более упорядоченным. Сейчас мне уже сложно представить, что когда-то мы добровольно терпели пробки на дорогах, не говоря уже о загрязнении воздуха от двигателей внутреннего сгорания. И о чем мы только думали?



До друзей я иногда добираюсь на велосипеде. Мне нравится на нем кататься: удовольствие и тренировка — два в одном. Такая прогулка дарит настоящее наслаждение. Забавно, что некоторые вещи никогда не надоедают: нам по-прежнему нравится ходить, кататься на велосипеде, готовить, рисовать и выращивать цветы. Все эти занятия напоминают нам о том, что наша культура возникла из тесной связи человека и природы.



В нашем городе не принято платить арендную плату, потому что пространство используется всякий раз, когда «хозяина» нет дома. Например, когда я ухожу, в моей гостиной проходят деловые встречи.



Иногда мне хочется самой что-то приготовить. Это легко устроить — необходимая техника оказывается у моей двери буквально через пару минут. Поскольку транспорт теперь бесплатный, мы прекратили набивать свои дома этим хламом. Зачем держать машинку для приготовления пасты или блинницу в кухонном шкафу, когда их можно просто заказать?



Экономика пошла по пути замкнутого цикла. Когда продукты превращаются в услуги — кому нужны недолговечные вещи? Все должно быть прочным, восстанавливаемым и пригодным для переработки. В нашей модели экономики материалы быстро расходуются и легко превращаются во что-то иное. Экологические проблемы остались в прошлом, так как мы используем только чистые источники энергии и методы производства.



Воздух чист, вода тоже, и никому в голову не придет нарушать границы природных заповедников, поскольку все знают, насколько они важны для благополучия человечества. В наших городах множество зеленых зон, повсюду цветы и деревья. Я до сих пор не понимаю, почему раньше мы заполняли все свободное пространство бетоном.



Смерть шоппинга



Походы по магазинам? С трудом припоминаю, что это вообще такое. Обычно человек просто выбирает, чем бы хотел воспользоваться в данную минуту. Иногда процесс может даже увлечь, но чаще всего я доверяю эту работу продуманному алгоритму. Он лучше меня знает, что мне понравится.



Когда искусственный интеллект и роботы взяли на себя такое количество традиционной работы, у нас появилось время, чтобы хорошо питаться, высыпаться и проводить больше времени с другими людьми.



Понятия час пика больше не существует, ведь мы можем работать когда угодно. Правда, не уверена, что этот процесс все еще можно называть работой. Больше похоже на специальное время для размышлений, созидания и развития. Прежде все искали лишь развлечений, и люди не хотели забивать себе голову вопросами посложнее. Однако в последний момент мы все же поняли, как использовать технологии себе во благо, а не просто чтобы убивать время.



«За пределами города люди живут другой жизнью»



Я очень волнуюсь о тех, кто живет за пределами города. О тех, кого мы потеряли по пути. О тех, кто решил, что технологии — это слишком. О тех, кто почувствовал себя жалким и ненужным, когда роботы и искусственный интеллект взяли на себя большую часть привычной работы. О тех, кого не устраивала политическая система и кто отвернулся от нее.



За пределами города люди живут другой жизнью. Одни образовали замкнутые общины. Другие просто доживают свою жизнь в пустых и заброшенных домах в деревеньках XIX века.



Порой меня раздражает, что мы лишены приватности. Отслеживается каждый мой шаг. Я знаю, что где-то записывается все, что я делаю, о чем думаю и о чем мечтаю. Надеюсь, никто не станет использовать эти данные против меня.



В целом, мне нравится такая жизнь.



Она намного лучше той, которой мы жили, пока не поняли, что мы не можем следовать привычной модели. Ведь сколько было кошмарных проблем: болезни цивилизации, изменение климата, кризис беженцев, ухудшение состояния окружающей среды, перенаселенные города, загрязнение воды и воздуха, социальные волнения и безработица. Мы потеряли слишком много людей, прежде чем поняли, что есть другой путь. bb.lv Категории: общество, в мире, технологии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 56 раз Комментарии