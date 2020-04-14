В КНР предрекли новую волну COVID-19 🔊 Воспроизвести



Человечество не сможет полностью справиться с пандемией коронавируса летом этого года, в ноябре возможна новая волна заболевания, пишет портал "Хуаньцюван" со ссылкой на заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", главу шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна, сообщает



"Вспышки начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами", — добавил он.



Вместе с тем Чжан Вэньхун подчеркнул, что благодаря опыту, приобретенному во время нынешней эпидемии, особенно в области диагностики, следующая волна будет не столь серьезной. Человечество не сможет полностью справиться с пандемией коронавируса летом этого года, в ноябре возможна новая волна заболевания, пишет портал "Хуаньцюван" со ссылкой на заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", главу шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна, сообщает РИА Новости "Вспышки начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами", — добавил он.Вместе с тем Чжан Вэньхун подчеркнул, что благодаря опыту, приобретенному во время нынешней эпидемии, особенно в области диагностики, следующая волна будет не столь серьезной. "Однако странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму", — считает эксперт.



По его словам, контроль над эпидемиологической ситуацией в мире зависит не от Китая, США или Европы, а от того, как с эпидемией смогут справиться именно страны, которые в наименьшей степени способны контролировать происходящее.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек умерли. РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 163 раза Комментарии