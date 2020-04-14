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Чтобы защитить пожилых людей от Covid-19, возможно, придётся их изолировать до конца года
Социальную изоляцию пожилых, чтобы защитить их от Covid-19, возможно, придётся продолжить до конца года, заявила глава Европейской комиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен, пишет PRESS.LV со ссылкой на rus.lsm.lv.
«Если вакцина не будет разработана, то мы должны максимально ограничивать контакты с пожилыми людьми», — заявила политик в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
«Я знаю, что это сложно, что изоляция — это бремя. Но это вопрос жизни и смерти. Мы должны продолжать быть дисциплинированными и терпеливыми. Нам придется учиться жить с вирусом в течение многих месяцев, возможно, даже до следующего года», — подчеркнула Ляйен.
Как сообщалось, люди пожилого возраста — главная группа риска. Смертность от Covid-19 среди тех, кто старше 60, а особенно 70 и 80 лет, в несколько раз выше, чем в других возрастных группах. Именно поэтому сеньорам особенно важно соблюдать режим самоизоляции. Об этом в один голос говорят все инфекционисты. Медики призывают не искушать лишний раз судьбу и не выходить из дома без надобности.
press.lv
Категории: общество, здоровье, в Европе, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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