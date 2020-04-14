Чтобы защитить пожилых людей от Covid-19, возможно, придётся их изолировать до конца года 🔊 Воспроизвести © Lsm.lv



Социальную изоляцию пожилых, чтобы защитить их от Covid-19, возможно, придётся продолжить до конца года, заявила глава Европейской комиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен, пишет



«Если вакцина не будет разработана, то мы должны максимально ограничивать контакты с пожилыми людьми», — заявила политик в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.



«Я знаю, что это сложно, что изоляция — это бремя. Но это вопрос жизни и смерти. Мы должны продолжать быть дисциплинированными и терпеливыми. Нам придется учиться жить с вирусом в течение многих месяцев, возможно, даже до следующего года», — подчеркнула Ляйен.



Как сообщалось, люди пожилого возраста — главная группа риска. Смертность от Covid-19 среди тех, кто старше 60, а особенно 70 и 80 лет, в несколько раз выше, чем в других возрастных группах. Именно поэтому сеньорам особенно важно соблюдать режим самоизоляции. Об этом в один голос говорят все инфекционисты. Медики призывают не искушать лишний раз судьбу и не выходить из дома без надобности. Социальную изоляцию пожилых, чтобы защитить их от Covid-19, возможно, придётся продолжить до конца года, заявила глава Европейской комиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен, пишет PRESS.LV со ссылкой на rus.lsm.lv.«Если вакцина не будет разработана, то мы должны максимально ограничивать контакты с пожилыми людьми», — заявила политик в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.«Я знаю, что это сложно, что изоляция — это бремя. Но это вопрос жизни и смерти. Мы должны продолжать быть дисциплинированными и терпеливыми. Нам придется учиться жить с вирусом в течение многих месяцев, возможно, даже до следующего года», — подчеркнула Ляйен.Как сообщалось, люди пожилого возраста — главная группа риска. Смертность от Covid-19 среди тех, кто старше 60, а особенно 70 и 80 лет, в несколько раз выше, чем в других возрастных группах. Именно поэтому сеньорам особенно важно соблюдать режим самоизоляции. Об этом в один голос говорят все инфекционисты. Медики призывают не искушать лишний раз судьбу и не выходить из дома без надобности. press.lv Категории: общество, здоровье, в Европе, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 138 раз Комментарии