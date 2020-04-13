|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами
Очаги возгорания в Чернобыльской зоне находятся в нескольких километрах от хранилищ с радиоактивными отходами, ситуация критическая. Об этом заявил член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook, сообщает ЛЕНТА.
«Сейчас огонь добрался к Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», — написал он.
Емельяненко добавил, что в данный момент пожар двигается в сторону атомной электростанции, так как туда дует ветер.
С пожарами лесов на территории зоны отчуждения в Чернобыле борются вторую неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. В тушении принимает участие авиация.
Ранее по факту поджога полиция задержала 27-летнего жителя одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».
lenta.ru
Категории: чп и криминал
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|