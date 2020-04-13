Трактор всех вылечит. Как в Белоруссии борются с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Минск попросил Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом. Речь идет о 60 миллионах евро — в том числе на восстановление экономики после кризиса, вызванного эпидемией. Пока Минздрав республики сообщает о росте числа заболевших, президент Александр Лукашенко поддерживает сограждан советами о лечении трактором и водкой. О том, что происходит сегодня в Белоруссии и почему Москва всегда видит в Минске союзника, — в материале РИА Новости.



Стратегия Минска



Девятого апреля Минздрав республики сообщил о почти полутора тысячах заразившихся, прирост за сутки — больше 400. Это при населении в 9,5 миллиона человек. Погибших — 16. "В основном это пациенты с многочисленными хроническими недугами, отягощенными SARS-CoV-2", — уточнили в ведомстве. У большинства заболевание протекает в легкой форме. Минск попросил Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом. Речь идет о 60 миллионах евро — в том числе на восстановление экономики после кризиса, вызванного эпидемией. Пока Минздрав республики сообщает о росте числа заболевших, президент Александр Лукашенко поддерживает сограждан советами о лечении трактором и водкой. О том, что происходит сегодня в Белоруссии и почему Москва всегда видит в Минске союзника, — в материале РИА Новости.Девятого апреля Минздрав республики сообщил о почти полутора тысячах заразившихся, прирост за сутки — больше 400. Это при населении в 9,5 миллиона человек. Погибших — 16. "В основном это пациенты с многочисленными хроническими недугами, отягощенными SARS-CoV-2", — уточнили в ведомстве. У большинства заболевание протекает в легкой форме.



"Надеемся, что на пик заболеваемости мы выйдем в конце апреля — начале мая", — отметил глава Минздрава.



Среди безусловно необходимых мер министр назвал изоляцию уже заболевших и социальное дистанцирование между людьми преклонного возраста. При этом в Минске и Витебске медики готовы разрешить контактировавшим с зараженными оставаться дома. Но не все соблюдают правила безопасности. Кого-то из "самоизолировавшихся" не могли отыскать целые сутки.



Министр также объяснил, почему не перевели на дистанционное обучение студентов. Дескать, по опыту знаем, что учащиеся в этом случае разъезжаются по всей республике. "Давайте пожалеем их бабушек и дедушек. Профессура все-таки, как правило, держится от студентов на расстоянии более трех метров", — добавил Караник.



"Наша задача — пройти период до появления вакцины (а это не меньше года) с минимальными потерями", — подчеркнул чиновник. Но любые предложения кабмин готов рассмотреть.



Помощь от Москвы и ЕС



Советы белорусам, как продержаться "с минимальными потерями" до разработки вакцины, еще в марте давал Александр Лукашенко. Он призывал не паниковать и спокойно трудиться — "особенно сейчас, на селе". "Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех", — рассуждал президент страны.



Среди профилактических мер, помимо мытья рук и режима питания, он остановился на употреблении алкоголя: "В последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 граммами в пересчете на чистый спирт травить этот вирус". По словам президента, полезно посещать баню: "Китайцы нам подсказали, что температуру плюс 60 зараза не выдерживает".



Несмотря на подчеркнуто оптимистичный настрой, белорусские власти все же обратились за помощью к соседям. В начале апреля "Коммерсант" сообщил, что Минск попросил у Москвы медицинские маски, тесты и аппараты искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просьбу журналистов подтвердить эту информацию, ответил уклончиво: "Президент Путин прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке".



Как бы то ни было, вскоре Россия передала белорусам десять тысяч тестовых систем для выявления коронавируса. В Минске грузовик с помощью встречал российский посол Дмитрий Меценцев.



Кроме того, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель рассказал, что Белоруссия обратилась к Брюсселю.



В Минске признали, что Евросоюз уже выделял странам "Восточного партнерства", куда входит и Белоруссия, средства на борьбу с коронавирусом. Но в данном случае речь идет о "дополнительных средствах" на срочные закупки для медицинских учреждений, а также на преодоление последствий пандемии для экономики.



Лукашенко не оставил в стороне и проблемы мировой экономики, открыто упрекая нефтедобывающие государства в картельном сговоре. "Они уже обнаглели до такой степени, что даже не скрывают, в какие игры играют и какие преследуют цели", — отметил президент. И объяснил, что экономику придется приспосабливать к новым реалиям.



"Россия и Белоруссия нужны друг другу"



Российский политолог Андрей Суздальцев объясняет некоторую "многовекторность" в заявлениях белорусского руководства тем, что Лукашенко в этом году предстоят выборы. "К голосованию ему, как и любому политику, надо прийти с достижениями, а лучше — с выполненной священной миссией. Поэтому он, как харизматичный лидер, раздает советы, что можно лечиться водкой-селедкой и тому подобное. Иронизирует по поводу России. На белорусском телевидении высмеиваются противоэпидемические меры, которые принимаются у соседей, а следом выступают врачи и говорят то же самое, что и их российские коллеги. Ситуация анекдотичная", — считает эксперт.



По мнению Суздальцева, белорусские власти все же во многом копируют опыт других стран. "Там, как и везде, говорят: не выходите лишний раз из дома, берегите себя. Лукашенко, конечно, призывает всех на футбол и хоккей, но добавляет: "Мы никого не загоняем". Это такое забавное лукавство", — добавляет политолог.



Проблема Лукашенко и в том, что он идет на выборы "без денег", полагает эксперт. "Белоруссия торгует российской нефтью — и сырой и переработанной. Цены на углеводороды будут меняться, но для Минска существует коридор, который не позволяет, как раньше, зарабатывать на их разнице", — напоминает аналитик.



Тем не менее союзник и далее будет демонстрировать Москве, что справляется сам, уверен Суздальцев. "Груз с тест-системами из России встречал российский же посол. Характерна реакция Лукашенко на закрытие границы: дескать, у вас там все полыхает от коронавируса, хотя если считать по числу заболевших на тысячу жителей, то в Белоруссии соотношение тревожнее", — замечает собеседник агентства.



По мнению политолога Александра Носовича, в российской столице высказывания Минска не проходят незамеченными. "Но на слова Лукашенко реагируют значительно мягче, чем на заявления любого другого лидера. Кремль помнит, что Лукашенко выиграл выборы 1994 года на платформе создания союза с Россией, что он был противником белорусского национализма. Поэтому эмоциональность Александра Григорьевича воспринимается иначе, чем резкие реплики иных глав государств", — объясняет он.



Минск не перестает быть своим для Москвы, считает Носович. "Даже если Лукашенко станет проблемой, это проблема в первую очередь для правительства Белоруссии. Современная модель развития республики все же предполагает тесное взаимодействие с Россией. С другой стороны — в Кремле давно уже не ждут сюрпризов от Лукашенко. Он понятен целиком и полностью. Так же, как в обеих столицах есть понимание, что Россия и Белоруссия нужны друг другу", — заключает эксперт.



Автор: Антон Лисицын для В стране обсуждают, насколько адекватные меры принимаются для борьбы с эпидемией. Не будет ли через два-три месяца стыдно, что усилий было недостаточно, — этот вопрос прозвучал даже в нижней палате белорусского парламента. "Нам точно не будет", — ответил выступавший перед депутатами министр здравоохранения Владимир Караник. Он рассказал, как государство противодействует инфекции без введения режима всеобщей самоизоляции."Надеемся, что на пик заболеваемости мы выйдем в конце апреля — начале мая", — отметил глава Минздрава.Среди безусловно необходимых мер министр назвал изоляцию уже заболевших и социальное дистанцирование между людьми преклонного возраста. При этом в Минске и Витебске медики готовы разрешить контактировавшим с зараженными оставаться дома. Но не все соблюдают правила безопасности. Кого-то из "самоизолировавшихся" не могли отыскать целые сутки.Министр также объяснил, почему не перевели на дистанционное обучение студентов. Дескать, по опыту знаем, что учащиеся в этом случае разъезжаются по всей республике. "Давайте пожалеем их бабушек и дедушек. Профессура все-таки, как правило, держится от студентов на расстоянии более трех метров", — добавил Караник."Наша задача — пройти период до появления вакцины (а это не меньше года) с минимальными потерями", — подчеркнул чиновник. Но любые предложения кабмин готов рассмотреть.Советы белорусам, как продержаться "с минимальными потерями" до разработки вакцины, еще в марте давал Александр Лукашенко. Он призывал не паниковать и спокойно трудиться — "особенно сейчас, на селе". "Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех", — рассуждал президент страны.Среди профилактических мер, помимо мытья рук и режима питания, он остановился на употреблении алкоголя: "В последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 граммами в пересчете на чистый спирт травить этот вирус". По словам президента, полезно посещать баню: "Китайцы нам подсказали, что температуру плюс 60 зараза не выдерживает".Несмотря на подчеркнуто оптимистичный настрой, белорусские власти все же обратились за помощью к соседям. В начале апреля "Коммерсант" сообщил, что Минск попросил у Москвы медицинские маски, тесты и аппараты искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просьбу журналистов подтвердить эту информацию, ответил уклончиво: "Президент Путин прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке".Как бы то ни было, вскоре Россия передала белорусам десять тысяч тестовых систем для выявления коронавируса. В Минске грузовик с помощью встречал российский посол Дмитрий Меценцев.Кроме того, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель рассказал, что Белоруссия обратилась к Брюсселю.В Минске признали, что Евросоюз уже выделял странам "Восточного партнерства", куда входит и Белоруссия, средства на борьбу с коронавирусом. Но в данном случае речь идет о "дополнительных средствах" на срочные закупки для медицинских учреждений, а также на преодоление последствий пандемии для экономики.Лукашенко не оставил в стороне и проблемы мировой экономики, открыто упрекая нефтедобывающие государства в картельном сговоре. "Они уже обнаглели до такой степени, что даже не скрывают, в какие игры играют и какие преследуют цели", — отметил президент. И объяснил, что экономику придется приспосабливать к новым реалиям.Российский политолог Андрей Суздальцев объясняет некоторую "многовекторность" в заявлениях белорусского руководства тем, что Лукашенко в этом году предстоят выборы. "К голосованию ему, как и любому политику, надо прийти с достижениями, а лучше — с выполненной священной миссией. Поэтому он, как харизматичный лидер, раздает советы, что можно лечиться водкой-селедкой и тому подобное. Иронизирует по поводу России. На белорусском телевидении высмеиваются противоэпидемические меры, которые принимаются у соседей, а следом выступают врачи и говорят то же самое, что и их российские коллеги. Ситуация анекдотичная", — считает эксперт.По мнению Суздальцева, белорусские власти все же во многом копируют опыт других стран. "Там, как и везде, говорят: не выходите лишний раз из дома, берегите себя. Лукашенко, конечно, призывает всех на футбол и хоккей, но добавляет: "Мы никого не загоняем". Это такое забавное лукавство", — добавляет политолог.Проблема Лукашенко и в том, что он идет на выборы "без денег", полагает эксперт. "Белоруссия торгует российской нефтью — и сырой и переработанной. Цены на углеводороды будут меняться, но для Минска существует коридор, который не позволяет, как раньше, зарабатывать на их разнице", — напоминает аналитик.Тем не менее союзник и далее будет демонстрировать Москве, что справляется сам, уверен Суздальцев. "Груз с тест-системами из России встречал российский же посол. Характерна реакция Лукашенко на закрытие границы: дескать, у вас там все полыхает от коронавируса, хотя если считать по числу заболевших на тысячу жителей, то в Белоруссии соотношение тревожнее", — замечает собеседник агентства.По мнению политолога Александра Носовича, в российской столице высказывания Минска не проходят незамеченными. "Но на слова Лукашенко реагируют значительно мягче, чем на заявления любого другого лидера. Кремль помнит, что Лукашенко выиграл выборы 1994 года на платформе создания союза с Россией, что он был противником белорусского национализма. Поэтому эмоциональность Александра Григорьевича воспринимается иначе, чем резкие реплики иных глав государств", — объясняет он.Минск не перестает быть своим для Москвы, считает Носович. "Даже если Лукашенко станет проблемой, это проблема в первую очередь для правительства Белоруссии. Современная модель развития республики все же предполагает тесное взаимодействие с Россией. С другой стороны — в Кремле давно уже не ждут сюрпризов от Лукашенко. Он понятен целиком и полностью. Так же, как в обеих столицах есть понимание, что Россия и Белоруссия нужны друг другу", — заключает эксперт.Автор: Антон Лисицын для РИА Новости РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Беларуси Ключевые слова: Лукашенко, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Белоруссия — статья прочитана 102 раза Комментарии