Шахматный ответ пандемии 🔊 Воспроизвести







Впервые в истории шахматной Литвы чемпионат страны по блицу прошёл по интернету. Здорово, что в сложных условиях эпидемии коронавируса шахматная федерация Литвы нашла возможность продолжить спортивную деятельность и смогла провести большое спортивное соревнование. Кроме того, во встрече смогли поучаствовать шахматисты Литвы, разбросанные по всему миру.



Первый литовский шахматный блицтурнир, сыгранный в режиме онлайн с регламентом 3 мин. + 1 сек. на ход, собрал 158 участников. В нём победил международный мастер Томас Лаурушас, завоевавший 11,5 очков из 13 возможных.



Вторым с 11 очками стал международный мастер Валерий Казаковский, на третьем месте – мастер ФИДЕ Рокас Клабис, набравший 10 очков.



На почётной четвёртой строчке итоговой таблицы - Пиюс Стремавичюс, ставший победителем в номинации до 18 лет. А его брат - гроссмейстер Титас Стремавичюс, занявший в блице пятое место, - участвовал в борьбе, находясь в Америке. Первый литовский шахматный блицтурнир, сыгранный в режиме онлайн с регламентом 3 мин. + 1 сек. на ход, собрал 158 участников. В нём победил международный мастер Томас Лаурушас, завоевавший 11,5 очков из 13 возможных.Вторым с 11 очками стал международный мастер Валерий Казаковский, на третьем месте – мастер ФИДЕ Рокас Клабис, набравший 10 очков.На почётной четвёртой строчке итоговой таблицы - Пиюс Стремавичюс, ставший победителем в номинации до 18 лет. А его брат - гроссмейстер Титас Стремавичюс, занявший в блице пятое место, - участвовал в борьбе, находясь в Америке.



Гроссмейстер Дарюс Загорскис с 9 очками стал сильнейшим среди сеньоров.







Директором первого чемпионата Литвы по интернету выступил Андрюс Паулаускас, а генеральным спонсором стала компания «TOPsport».



Отдельно стоит отметить, что успешно в блицтурнире выступила клайпедчанка Мария Шибаева, хорошая концентрация и быстрота мышления которой позволили занять ей достойное место. После чемпионата в преддверии своего 18-летия Мария дала большое интервью о жизни в шахматах. В следующем номере «Обзор» познакомит читателей с некоторыми моментами этого интервью.



А пока поздравляем Марию с днём рождения!



На снимках: победитель чемпионата Томас Лаурушас и победительница среди женщин Дейманте Даулите-Корнет



Фото организаторов чемпионата Упорную борьбу из Франции вела международный мастер (это более высокое звание, чем женский международный мастер) Дейманте Даулите-Корнет, ставшая победительницей чемпионата среди женщин. Дейманте завоевала 9 очков, заняв высокое 14 общее место.Гроссмейстер Дарюс Загорскис с 9 очками стал сильнейшим среди сеньоров.Не простое судейство этого чемпионата успешно провёл Раймондас Палюлёнис в тендеме с Аретой Яшкунайте. По их словам, «технически встреча прошла хорошо, без сбоев».Директором первого чемпионата Литвы по интернету выступил Андрюс Паулаускас, а генеральным спонсором стала компания «TOPsport».Отдельно стоит отметить, что успешно в блицтурнире выступила клайпедчанка Мария Шибаева, хорошая концентрация и быстрота мышления которой позволили занять ей достойное место. После чемпионата в преддверии своего 18-летия Мария дала большое интервью о жизни в шахматах. В следующем номере «Обзор» познакомит читателей с некоторыми моментами этого интервью.А пока поздравляем Марию с днём рождения!Фото организаторов чемпионата Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: интернет, шахматы, Дейманте Даулите-Корнет — статья прочитана 229 раз Комментарии