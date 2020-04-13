В Литве возобновятся междугородние автобусные перевозки 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Кautra



Транспорт будет курсировать между крупными городами страны – Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляем, Паневежисом и Алитусом. Литовский пассажирский перевозчик Kautra планирует возобновить междугородние автобусные перевозки сразу после пасхальных выходных. Об этом сообщает



Первоначально перевозчик планирует курсировать между крупными городами страны. По словам представителей компании, одним из стимулов для возобновления работы является перевозка посылок.



"Сразу после праздников возобновляем работу. Понемногу, между большими городами. Мы будем следить за ситуацией и передвижением людей. Ожидаем небольшой поток пассажиров, мы думаем, что он может начать постепенно расти. Однако мы также возлагаем большие надежды на перевозку посылок автобусами", - сказал генеральный директор Kautra Линас Скарджюкас. Транспорт будет курсировать между крупными городами страны – Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляем, Паневежисом и Алитусом. Литовский пассажирский перевозчик Kautra планирует возобновить междугородние автобусные перевозки сразу после пасхальных выходных. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу компании.Первоначально перевозчик планирует курсировать между крупными городами страны. По словам представителей компании, одним из стимулов для возобновления работы является перевозка посылок."Сразу после праздников возобновляем работу. Понемногу, между большими городами. Мы будем следить за ситуацией и передвижением людей. Ожидаем небольшой поток пассажиров, мы думаем, что он может начать постепенно расти. Однако мы также возлагаем большие надежды на перевозку посылок автобусами", - сказал генеральный директор Kautra Линас Скарджюкас. Планируется, что междугородние автобусы начнут работать 14 апреля и будут курсировать между крупными городами страны - Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляем, Паневежисом и Алитусом.



"Сначала мы планируем работать с десятью автобусами. Мы выбрали наиболее оптимальное время, чтобы мы могли перевозить пассажиров и обеспечить перевозку посылок автобусами. Мы планируем по одному утреннему и вечернему рейсу", - заявил Скарджюкас.



Гендиректор компании заверил, что перевозчик будет соблюдать все требования и безопасности: автобусы будут продезинфицированы до и после каждой поездки, минимальное расстояние между пассажирами будет соблюдаться, а водители будут обеспечены всеми средствами безопасности.



В Литве до 27 апреля введен карантин. В балтийской республике коронавирусом заболели более 1060 человек, 24 человека скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии