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Запуск Белорусской АЭС перенесли
Запуск БелАЭС снова перенесен. По словам министра энергетики Беларуси Виктора Карнакевича, новый срок для физического пуска первого энергоблока атомной станции под Островцом — июль 2020 года, а для энергетического — сентябрь-октябрь 2020-го, сообщает НГ-Балтия.
«В этом году планируется физический пуск энергоблока и энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистему страны, — рассказал Карнакевич в программе «Наши новости» на телеканале ОНТ. — По физическому пуску мы ориентируемся, что это июль. Выдача первых киловатт-часов электроэнергии — это сентябрь-октябрь».
Руководитель Министерства энергетики добавил, что график запуска Белорусской АЭС может корректироваться и в дальнейшем.
Это уже шестой перенос запуска БелАЭС с 2016 года, когда станцию первоначально планировалось ввести в эксплуатацию. Предыдущий срок, обозначенный властями, — первый квартал 2020 года. До того чиновники озвучивали планы запустить атомную станцию в январе 2020-го, осенью 2019 года и так далее.
novayagazeta.ee
Категории: экономика, чп и криминал, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС, запуск, коронавирус
География: Белоруссия
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