Запуск Белорусской АЭС перенесли 🔊 Воспроизвести



Запуск БелАЭС снова перенесен. По словам министра энергетики Беларуси Виктора Карнакевича, новый срок для физического пуска первого энергоблока атомной станции под Островцом — июль 2020 года, а для энергетического — сентябрь-октябрь 2020-го, сообщает



«В этом году планируется физический пуск энергоблока и энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистему страны, — рассказал Карнакевич в программе «Наши новости» на телеканале ОНТ. — По физическому пуску мы ориентируемся, что это июль. Выдача первых киловатт-часов электроэнергии — это сентябрь-октябрь».



Руководитель Министерства энергетики добавил, что график запуска Белорусской АЭС может корректироваться и в дальнейшем.



Это уже шестой перенос запуска БелАЭС с 2016 года, когда станцию первоначально планировалось ввести в эксплуатацию. Предыдущий срок, обозначенный властями, — первый квартал 2020 года. До того чиновники озвучивали планы запустить атомную станцию в январе 2020-го, осенью 2019 года и так далее. Запуск БелАЭС снова перенесен. По словам министра энергетики Беларуси Виктора Карнакевича, новый срок для физического пуска первого энергоблока атомной станции под Островцом — июль 2020 года, а для энергетического — сентябрь-октябрь 2020-го, сообщает НГ-Балтия «В этом году планируется физический пуск энергоблока и энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистему страны, — рассказал Карнакевич в программе «Наши новости» на телеканале ОНТ. — По физическому пуску мы ориентируемся, что это июль. Выдача первых киловатт-часов электроэнергии — это сентябрь-октябрь».Руководитель Министерства энергетики добавил, что график запуска Белорусской АЭС может корректироваться и в дальнейшем.Это уже шестой перенос запуска БелАЭС с 2016 года, когда станцию первоначально планировалось ввести в эксплуатацию. Предыдущий срок, обозначенный властями, — первый квартал 2020 года. До того чиновники озвучивали планы запустить атомную станцию в январе 2020-го, осенью 2019 года и так далее. novayagazeta.ee Категории: экономика, чп и криминал, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС, запуск, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 130 раз Комментарии