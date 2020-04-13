В Косово объяснили колокольный звон «происками российских спецслужб» 🔊 Воспроизвести



Жители городского квартала Приштины Таслидже уже который день слышат неистовый колокольный звон, раздающийся из церкви св. Николая Угодника в Приштине в полдень, сообщает



Как рассказал один из жителей квартала для албанского новостного агентства Telegrafi, ранее ритуальные акты, совершавшиеся в храме, не вызывали никаких возражений у жителей, однако теперь колокола звонят так часто, что это стало представлять «проблемы для граждан».



Албанцы объясняют колокольный звон тем, что на неком непроверенном русском сайте было размещено анонимное заявление о том, что колокольный звон прогоняет вирус. Якобы один из церковных служащих назвал колокольный звон средством борьбы с коронавирусом.



Некий косовский эксперт в сфере безопасности Агим Муслиу считает, что колокольный звон — «это не только примитивный русский метод (борьбы с коронавирусом, прим. переводчика), но и провокационная тенденция».



"Русские не брезгуют даже собственными православными верующими для того, чтобы добиться своих целей. С другой стороны, доказано, что агенты секретных сербских служб орудуют во всех церквях, в том числе и в этой. Следовательно, здесь пересекаются русская и сербская секретные службы. А значит, мы можем смело назвать это попыткой Москвы посеять хаос. Весь мир знает, что везде, где есть православная церковь, есть их агенты", — сказал эксперт. Жители городского квартала Приштины Таслидже уже который день слышат неистовый колокольный звон, раздающийся из церкви св. Николая Угодника в Приштине в полдень, сообщает ИА REGNUM Как рассказал один из жителей квартала для албанского новостного агентства Telegrafi, ранее ритуальные акты, совершавшиеся в храме, не вызывали никаких возражений у жителей, однако теперь колокола звонят так часто, что это стало представлять «проблемы для граждан».Албанцы объясняют колокольный звон тем, что на неком непроверенном русском сайте было размещено анонимное заявление о том, что колокольный звон прогоняет вирус. Якобы один из церковных служащих назвал колокольный звон средством борьбы с коронавирусом.Некий косовский эксперт в сфере безопасности Агим Муслиу считает, что колокольный звон — «это не только примитивный русский метод (борьбы с коронавирусом, прим. переводчика), но и провокационная тенденция»."Русские не брезгуют даже собственными православными верующими для того, чтобы добиться своих целей. С другой стороны, доказано, что агенты секретных сербских служб орудуют во всех церквях, в том числе и в этой. Следовательно, здесь пересекаются русская и сербская секретные службы. А значит, мы можем смело назвать это попыткой Москвы посеять хаос. Весь мир знает, что везде, где есть православная церковь, есть их агенты", — сказал эксперт. regnum.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: пасха, Косово, Христиане, православные, сербы, колокола — статья прочитана 52 раза Комментарии