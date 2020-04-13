Спикер Сейма Латвии считает, что и в кризис можно жить счастливо: как её тетушка «при оккупации» 🔊 Воспроизвести Спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце



Спикер Сейма Инара Мурниеце («Национальное объединение») дала интервью газете, в которой раньше сама работала журналистом — Latvijas avīze, где призвала латвийцев быть готовыми к жизни в условиях экономического кризиса, пишет



Собственную позицию она проиллюстрировала воспоминаниями своей тётушки Лигии, которая жила счастливо «при оккупации» без смартфонов, туристических поездок и посудомоечных машин. Из чего можно сделать странный вывод: получается, представитель власти готовит нас к снижению уровня жизни и предлагает вернуться в прошлое, к существоваванию «как при оккупации»? Спикер Сейма Инара Мурниеце («Национальное объединение») дала интервью газете, в которой раньше сама работала журналистом — Latvijas avīze, где призвала латвийцев быть готовыми к жизни в условиях экономического кризиса, пишет PRESS.LV со ссылкой на bb.lv.Собственную позицию она проиллюстрировала воспоминаниями своей тётушки Лигии, которая жила счастливо «при оккупации» без смартфонов, туристических поездок и посудомоечных машин. Из чего можно сделать странный вывод: получается, представитель власти готовит нас к снижению уровня жизни и предлагает вернуться в прошлое, к существоваванию «как при оккупации»? В интервью изданию Latvijas avīze, опубликованном 5 апреля, Мурниеце вспомнила свою тетушку Лигию, которая в советское время была учителем физкультуры в Смилтене и говорила ей, что человек вполне может прожить без современных благ цивилизации, к примеру, смартфонов, телевизоров, посудомоечных машин, дальних путешествий.



«В сложные времена я всегда вспоминаю слова своей тётушки Лигии. В моменты встречи она рассказывала, что, если сравнивать с минувшими годами советской оккупации — сегодня нам всего хватает. Современные технологии, возможность общаться на расстоянии… Плазменные телевизоры, посудомойки, стиральные машины, смартфоны и зарубежные путешествия, — моя тётушка говорила, что и без этого всего можно обходиться. Ведь, переизбыток вещей не делает людей счастливыми», — поведала спикер латвийского Сейма.



По мнению Инары Мурниеце, эти слова особенно актуальны сейчас, во времена кризиса, связанного с коронавирусом.



«Есть у меня ощущение, что люди сегодня гораздо больше думают друг о друга, о близких, а не о вещах. После кризиса ожидаю больше искренности и простоты», — поделилась соображениями представитель «Нацблока» Мурниеце.



В свете этих слов, возникает вопрос: готова ли сама Инара Мурниеце урезать свои доходы — как и зарплаты и премии коллег-депутатов, министров, — и зажить наконец счастливой жизнью без покупки брендовых очков, дорогих нарядов, украшений, без служебного автомобиля представительского класса с охраной и других прелестей жизни высокопоставленного чиновника? Ведь, на какие деньги пополнять бюджет страны, если многие латвийцы лишатся работы и своих доходов, — а значит не смогут платить налоги в прежнем объёме в бюджет Латвии.



Причём, речь идёт не о далёком будущем: увольнения в Латвии идут полным ходом, а многие предприятия попросту остановлены и несут убытки с каждым днём простоя. Вскоре для многих, кто потерял работу, может и вовсе настать вопрос выживания, — в этом случае, убеждения сытых политиков вряд ли спасут ситуацию. press.lv Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Латвия — статья прочитана 177 раз Комментарии