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Уровень заболеваемости COVID-19 в Литве выше среднемирового
По последним данным, в балтийское республике заболели коронавирусом более тысячи человек, а скончались от инфекции, сообщает Sputnik Литва. Уровень заболеваемости коронавирусом в странах Балтии и Белоруссии выше, чем в среднем в мире. Об этом свидетельствует данные Worldometers за понедельник.
Расчет производится на миллион жителей. Общемировой показатель по состоянию на 10:07 равен 239.
В Литве всего зафиксировано 1062 случая коронавируса. Уровень заболеваемости из расчета на миллион человек составляет 390. В Латвии этот показатель равен 346, в Эстонии - 1,004, в Белоруссии - 273, а в России - 126.
От COVID-19 в Литве скончались 24 человека. Выздоровел 101 пациент.
В балтийской республике до 27 апреля действует карантин. Власти рассматривают возможности смягчения его условий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
123аб
13 апреля, 14:45
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Очередная страшилка. В ЛТ не 3 900 000 жителей, а 2 700 000, разделить на 1062 получается 270. В ЛТ власти и СМИ любят пугать народ, (так легче править ), но и народ любит пугаться - других развлечений нет.
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