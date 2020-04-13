Уровень заболеваемости COVID-19 в Литве выше среднемирового 🔊 Воспроизвести



По последним данным, в балтийское республике заболели коронавирусом более тысячи человек, а скончались от инфекции, сообщает



Расчет производится на миллион жителей. Общемировой показатель по состоянию на 10:07 равен 239.



В Литве всего зафиксировано 1062 случая коронавируса. Уровень заболеваемости из расчета на миллион человек составляет 390. В Латвии этот показатель равен 346, в Эстонии - 1,004, в Белоруссии - 273, а в России - 126.



От COVID-19 в Литве скончались 24 человека. Выздоровел 101 пациент.



В балтийской республике до 27 апреля действует карантин. Власти рассматривают возможности смягчения его условий.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончались. По последним данным, в балтийское республике заболели коронавирусом более тысячи человек, а скончались от инфекции, сообщает Sputnik Литва . Уровень заболеваемости коронавирусом в странах Балтии и Белоруссии выше, чем в среднем в мире. Об этом свидетельствует данные Worldometers за понедельник.Расчет производится на миллион жителей. Общемировой показатель по состоянию на 10:07 равен 239.В Литве всего зафиксировано 1062 случая коронавируса. Уровень заболеваемости из расчета на миллион человек составляет 390. В Латвии этот показатель равен 346, в Эстонии - 1,004, в Белоруссии - 273, а в России - 126.От COVID-19 в Литве скончались 24 человека. Выздоровел 101 пациент.В балтийской республике до 27 апреля действует карантин. Власти рассматривают возможности смягчения его условий.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 310 раз Комментарии