Жителям Литвы начали выплачивать пособия по болезни в связи с карантином 🔊 Воспроизвести



Карантинный режим в балтийской республике действует до 27 апреля. Ранее сообщалось, что из-за введенных ограничений около двух тысяч граждан страны ежедневно остаются без работы. Фонд обязательного медицинского страхования (Sodra) начал выплачивать пособия по болезни жителям Литвы, которые получили справки о нетрудоспособности в связи с чрезвычайной ситуацией или карантином. Об этом сообщает



До Пасхи Sodra выплатила пособия по болезни примерно 30 тысячам бенефициаров (почти половине), она будет продолжать выплачивать их последовательно без задержки. Карантинный режим в балтийской республике действует до 27 апреля. Ранее сообщалось, что из-за введенных ограничений около двух тысяч граждан страны ежедневно остаются без работы. Фонд обязательного медицинского страхования (Sodra) начал выплачивать пособия по болезни жителям Литвы, которые получили справки о нетрудоспособности в связи с чрезвычайной ситуацией или карантином. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу фонда.До Пасхи Sodra выплатила пособия по болезни примерно 30 тысячам бенефициаров (почти половине), она будет продолжать выплачивать их последовательно без задержки. Указанные пособия предоставляются по болезни, самоизоляции или уходу за детьми, когда учебные заведения закрыты из-за карантина, а также по уходу за инвалидами и лицами пенсионного возраста, которым была предоставлена ​​дневная или кратковременная социальная помощь в социальных учреждениях (центрах дневного проживания) до карантина.



Лица, получившие справку о нетрудоспособности в марте и имеющие право на пособие, должны получить его до конца апреля, а сроки выплаты пособия также зависят от того, когда и на какой период было выдано свидетельство о нетрудоспособности и от того, получены ли все необходимые данные и документы.



По словам представителя Sodra Римантаса Миткявичюса, пособия предоставляются и выплачиваются в течение 17 рабочих дней после окончания периода нетрудоспособности и после получения всех необходимых документов. В случае если период нетрудоспособности был продлен, деньги выплачиваются в течение 17 рабочих дней после окончания 14-го дня больничного.



По данным Sodra, в марте из-за эпидемиологической ситуации было выдано 125 тысяч справок о нетрудоспособности. Из них 22 тысячи были выданы по болезни и около 103 тысяч – родителям детей, школы которых были закрыты из-за карантина.



Пособие по болезни составляет 62,06 процента от зарплаты получателя – его с третьего дня нетрудоспособности начинает выплачивать Sodra, первые два дня оплачивает работодатель.



Пособие по уходу за детьми, инвалидами или лицами пенсионного возраста составляет 65,94 процента от заработной платы бенефициара.



Минимальное пособие по болезни составляет 7,43 евро за рабочий день, а максимальное – 79,22 евро. При уходе за членом семьи максимальная сумма пособия не может превышать 84,17 евро за рабочий день.



Средний размер пособия по болезни составляет около 30 евро за рабочий день.



Ранее Sputnik Литва писал, что около двух тысяч человек в Литве ежедневно остаются без работы из-за карантина. По словам бывшего главного аналитика Oxford Business Group Паулюса Кунчинаса, в ближайшее время эти темпы могут ускориться в два-три раза.



В Литве до 27 апреля введен карантин. В балтийской республике коронавирусом заболели более 1060 человек, 24 человека скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: выплаты, контроль, Sodra, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии