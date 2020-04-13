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В Вильнюсском районе массово заразились коронавирусом работники одной компании
По официальным данным, вспышка произошла на предприятии Vilnika. Еще один случай был выявлен в доме престарелых Senevita. Вильнюсский департамент Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) сообщил о вспышке коронавирусной инфекции (COVID-19) в Неменчине. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В городе зафиксировано уже 14 случаев заболевания, один из них выявлен в доме престарелых Senevita.
"По предварительным данным, вспышка заразного заболевания произошла в компании Vilnika. Еще неизвестно, какой случай можно считать первичным, и где больной заразился. В настоящее время NVSC уже определила 84 человека, которые имели контакты с больными работниками Vilnika, и около 20 человек, которые имели контакты с государственным учреждением Senevita", - говорится в сообщении.
Все люди, находившиеся в контакте с больными, проинформированы и должны самоизолироваться на 14 дней.
В Литве до 27 апреля введен карантин. В балтийской республике коронавирусом заболели более 1060 человек, 24 человека скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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