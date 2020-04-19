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В Вильнюсе - ещё больше полос А

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На улицах литовской столицы появятся ещё 11 полос, предназначенных для общественного транспорта, что должно способствовать более удобному сообщению окраин города с его центром.

Эти работы являются частью общегородского плана по развитию транспортной системы Вильнюса, предусматривающего в качестве приоритета более удобное и быстрое движение именно общественного транспорта.

Протяжённость полос А в городе нынче составляет 36 км, а после завершения работ по прокладке ещё 11 полос этот показатель превысит 42 км.

«Мы хотим, чтобы поездки в Вильнюсе стали более удобными и занимали ещё меньше времени для всех участников дорожного движения. Более разветвлённая система полос А позволит общественному транспорту достигать конечной цели поездки, а заодно сократит время пребывания в пути для многих вильнюсцев. Это позволит горожанам смелее выбирать общественный транспорт или же комбинировать свои поездки, сочетая различные варианты, а это в свою очередь уменьшит негативное воздействие загрязнения транспортом окружающей среды, улучшит качество нашей жизни», - сказал заместитель мэра Витаутас Миталас.
Шесть новых полос, что появятся в Вильнюсе в 2021 году, будут оборудованы за счёт средств Евросоюза. Остальные пять полос А будут профинансированы за счёт городского бюджета и частных инвесторов, а появятся эти полосы ещё через год – в 2022 году.

В нынешнем же году продолжится процесс проектирования полос А, представления проектных предложений обществу и получения разрешений на строительство.

Ознакомиться со столичной системой полос А можно в интернете, на специальной карте (в разделе «Viešasis transportas»): https://maps.vilnius.lt/transportas.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, общественный транспорт, полоса А
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 19 апреля, 09:00

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