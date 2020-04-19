В Вильнюсе - ещё больше полос А 🔊 Воспроизвести Одна из будущих новинок







На улицах литовской столицы появятся ещё 11 полос, предназначенных для общественного транспорта, что должно способствовать более удобному сообщению окраин города с его центром.



Эти работы являются частью общегородского плана по развитию транспортной системы Вильнюса, предусматривающего в качестве приоритета более удобное и быстрое движение именно общественного транспорта.



Протяжённость полос А в городе нынче составляет 36 км, а после завершения работ по прокладке ещё 11 полос этот показатель превысит 42 км.



«Мы хотим, чтобы поездки в Вильнюсе стали более удобными и занимали ещё меньше времени для всех участников дорожного движения. Более разветвлённая система полос А позволит общественному транспорту достигать конечной цели поездки, а заодно сократит время пребывания в пути для многих вильнюсцев. Это позволит горожанам смелее выбирать общественный транспорт или же комбинировать свои поездки, сочетая различные варианты, а это в свою очередь уменьшит негативное воздействие загрязнения транспортом окружающей среды, улучшит качество нашей жизни», - сказал заместитель мэра Витаутас Миталас. Эти работы являются частью общегородского плана по развитию транспортной системы Вильнюса, предусматривающего в качестве приоритета более удобное и быстрое движение именно общественного транспорта.Протяжённость полос А в городе нынче составляет 36 км, а после завершения работ по прокладке ещё 11 полос этот показатель превысит 42 км.«Мы хотим, чтобы поездки в Вильнюсе стали более удобными и занимали ещё меньше времени для всех участников дорожного движения. Более разветвлённая система полос А позволит общественному транспорту достигать конечной цели поездки, а заодно сократит время пребывания в пути для многих вильнюсцев. Это позволит горожанам смелее выбирать общественный транспорт или же комбинировать свои поездки, сочетая различные варианты, а это в свою очередь уменьшит негативное воздействие загрязнения транспортом окружающей среды, улучшит качество нашей жизни», - сказал заместитель мэра Витаутас Миталас. Шесть новых полос, что появятся в Вильнюсе в 2021 году, будут оборудованы за счёт средств Евросоюза. Остальные пять полос А будут профинансированы за счёт городского бюджета и частных инвесторов, а появятся эти полосы ещё через год – в 2022 году.



В нынешнем же году продолжится процесс проектирования полос А, представления проектных предложений обществу и получения разрешений на строительство.



Ознакомиться со столичной системой полос А можно в интернете, на специальной карте (в разделе «Viešasis transportas»): https://maps.vilnius.lt/transportas. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, общественный транспорт, полоса А География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 134 раза Комментарии